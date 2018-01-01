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  3. Новая квартира 1+1 в центре Алании - 200 м до моря

Новая квартира 1+1 в центре Алании - 200 м до моря

Алания, Турция
от
€195,000
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11
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, а расстояние до пляжа 200 метров.Немного о центре Алании: начнем с того, что Алания один из самых знаменитых курортных городов мира, который ежегодно привлекает всё больше и больше иностранцев. Центр Аланьи остается самой желанной локацией как для проживания, так и для отдыха.Удобный район во всех отношениях: максимум магазинов, продуктовые и вещевые рынки, транспорт по периметру района, муниципальные службы, автобусные остановки с междугородними направлениями.Квартира в центре Аланьи на вторичном рынке жилья отличается всегда продуманной и удобной планировкой, часто большими балконами. Это жилой фонд, который высоко ценится независимо от возраста здания. Недвижимость в центре оптимально подходит для переезда в Аланию, а также будет лучшим вариантом дачи на море для отдыха в самых комфортных домашних условиях.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новая квартира 1+1 в центре Алании - 200 м до моря
Алания, Турция
от
€195,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 294 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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