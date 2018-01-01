Квартиры различных планировок на этапе строительства в Анталии

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 124 м2. Расстояние до моря 1,3 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Добро пожаловать в вашу новую жизнь в Алании! Эта квартира в Алании, Тосмур с бассейном и большим средиземноморским ландшафтным садом находится недалеко от многих ресторанов, турецкой бани и в 400 метрах от пляжа. Эксклюзивная квартира, расположенная недалеко от Алании, находится на пути к популярной реке Дим, рядом с которой есть много рыбных ресторанов на реке, где вы можете отведать рыбу только что пойманную на реке, искупаться и просто отлично провести время! Хорошо управляемый жилой комплекс имеет круглосуточную охрану, лифт, садовника, детскую площадку, детский бассейн. Квартира 62 кв.м. и расположена на втором этаже, южная сторона. Солнечный балкон и вид на реку Димчай, район Кестель и центр Тосмура. Уютная квартира имеет одну спальню, ванную комнату и гостиную с кухней открытого плана, которая выходит на балкон. КондиционерДомофон Качественная плитка на полахПолностью отделанная плиткой ванная комнатаВодонагревательИнтернетТелеканалыЛифт
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 7+1.Площадь апартаментов от 197 до 670 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы. Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.