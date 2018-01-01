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Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании

Алания, Турция
от
€315,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Алания, Турция
от
€315,000
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