Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Европейская сторона - Nisantasi Этот проект был построен на площади 60 000 м2, включая 6 блоков и 160 роскошных апартаментов. Этот проект доступен на 2023 год. Это очень роскошный проект, расположенный в самой центральной и роскошной части Стамбула. Цена по списку для единиц с 2 спальнями начинается с 3 329 000 $.
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним из современных городских районов, которые выделяются своими современными башнями и уникальной городской координацией.
📌 В дополнение к зеленым зонам, семейным занятиям и полным услугам: бассейн - тренажерный зал - парная
📌 Уникальный вид на море с десятого этажа
📌 Проект находится рядом с самыми роскошными торговыми центрами, а также государственными и частными школами и университетами.