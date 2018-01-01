Новый ЖК в хорошей локации - район Газипаша

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 53 до 124 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 87,91 до 241,15 м2. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Новый готовый жилой комплекс в центре г. Алания класса люкс общей площадью 2800 м2. В комплексе 3 блока которые состоят из 4-х этажей. Богатая инфраструктура комплекса: открытый/крытый бассейн, турецкая баня (хамам), сауна, спортивный зал, комната отдыха.
Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной кухней и шкафами, межкомнатными и входными дверями, сантехникой, система «умный дом», электрический подогрев плов в ванных комнатах.
Расстояние до пляжа Клеопатра составляет всего 350 метров, магазины и рестораны находятся в пешей доступности.
Станьте обладателем квартиры класса люкс прямо сейчас.
Виллы площадью от 235 м2 до 327 м2 располагают террасами, парковочными местами и садами.
На территории комплекса вы найдете круглосуточную охрану, бассейн, сауну, детскую площадку, парковку, тренажерный зал.
Окончание строительства - 1 декабря 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Преимущества
Возможна рассрочка на 18 месяцев с первым взносом 50%.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
Автомагистраль Е-5 - 3 км
Ближайший торговый центр - 1 км
Аптека, рынок, пекарня, кафе, ресторан - 500 метров
Озеро Бахчешехир - 1 км
Аэропорт Стамбула - 23 км