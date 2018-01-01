Апартаменты 2+1 на этапе строительства в живописном Авсалларе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Авсаллар.Площадь апартаментов составляет 100 м2, расстояние до пляжа 1000 метров. Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окруженный густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции. При этом стоит отметить, что в достаточной степени есть варианты, как по вторичной недвижимости, так и по новым проектам.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция
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В последние годы Kartal получает все больше внимания как
возможность как для инвестиций, так и для жизни. отлично
расположение на самом высоком холме в Стамбуле, с потрясающим видом на
Острова Принца и близость к природе благодаря лесу Айдос.
Картал также имеет красивую прибрежную дорогу; находится недалеко от торговых центров, школ и
пристань для яхт; и имеет легкий доступ ко всем соединительным дорогам, автомагистралям и общественности
транспорт.
удобное расположение всего в 15 минутах езды от Сабихи
Международный аэропорт Гекчен и в 2 км от метро;
Шоссе Marmaray, YHT, IDO и D100 находятся всего в 10 минутах езды.
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.
Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.
Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, холодильник)
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 9 минут
Железнодорожная станция - 15 минут ходьбы
Университет - 450 метров
Больница - 200 метров
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 82 до 234 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!