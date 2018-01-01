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Апартаменты 2+1 на этапе строительства в живописном Авсалларе

Инжекум, Турция
от
€175,000
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13
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Авсаллар.Площадь апартаментов составляет 100 м2, расстояние до пляжа 1000 метров. Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окруженный густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции. При этом стоит отметить, что в достаточной степени есть варианты, как по вторичной недвижимости, так и по новым проектам.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Апартаменты 2+1 на этапе строительства в живописном Авсалларе
Инжекум, Турция
от
€175,000
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