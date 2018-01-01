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Закрытый комплекс вилл в 600 метрах от пляжа, Фетхие, Турция

, Турция
от
€709,736
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном и парковкой.

Окончание строительства - май 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей
  • Качественная сантехника
  • Качественное напольное покрытие
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры во всех помещениях
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с пляжем, набережной, магазинами, ресторанами и отелями.

Местонахождение новостройки
, Турция

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Закрытый комплекс вилл в 600 метрах от пляжа, Фетхие, Турция
, Турция
от
€709,736
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