Квартиры в новом проекте - активно развивающийся регион Паяллар

Yesilkoey, Турция

от €220,000

52–98 м² 2

Сдача в: 2024

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект Kundu Kanyon - это роскошные жилые апартаменты и удобства, расположенные в одном из лучших туристических направлений Анталии. Инвестиционный проект Kundu Kanyon расположенный в район Кунду, провинция Анталия. Район активно развивается, застраивается и постепенно набирает популярность у покупателей недвижимости. Строительство современной резиденции Kundu Kanyon стартовало в декабре 2022 года в курортном районе Анталии – Кунду, он входит в состав района Лара и отличается прекрасным природным ландшафтом и песчаными пляжами. Это популярный курортный район, где хорошо развита городская и коммерческая инфраструктура. Здесь вы найдете все, что необходимо для комфортной жизни в городе: торговые центры, спортивные площадки, детские сады, школы и лицеи. Транспортные развязки в этой части города спланированы таким образом, что вы сможете легко добраться в любую часть города в кратчайшее время. Пляж Кунду (Kundu Halk Plajı) многие туристы воспринимают как продолжение пляжа Лара, а не самостоятельную зону отдыха. Общая протяженность пляжа «Лара», включая «Кунду», составляет 15 км. Это самый длинный песчаный пляж Антальи, название которого переводится с турецкого как «золотой песок». Комплектация апартаментов: стены выкрашены водостойкой - атласной краской, окна из высококачественной ПВХ стеклопакетов с двойными стеклами, отделка потолков гипсокартоном. Будет установлена высококачественная стальная входная дверь, прихожая со встроенной мебелью, тепло и звукоизоляция, полы изготовлены из высококачественной керамики и ламинат-паркета, кухня со встроенной мебелью, первоклассные межкомнатные деревянные двери специального дизайна. Бытовая техника: в квартире встроена бытовая техника марки Bosch (духовка, плита и вытяжка) и кондиционеры в каждой комнате. Гармонично продуманный интерьер, современные детали и просторная планировка делает предложение еще больше интересным. Инфраструктура комплекса: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, сауна, тренажерный зал, ландшафтный сад, генератор, камеры видео наблюдения. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг. В комплексе предусмотрен трансфер до песчаного пляжа Лара три раза в день. В проекте учтены все современные нормы сейсмоустойчивости, передовые технологии, стройматериалы сегмента премиум. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!