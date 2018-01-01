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Квартиры в новом проекте - активно развивающийся регион Паяллар

Аванос, Турция
от
€110,000
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8
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 76 до 150 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартиры в новом проекте - активно развивающийся регион Паяллар
Аванос, Турция
от
€110,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 5+2. Площадь апартаментов от 60 до 310 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Net Levent расположен в самом центре Стамбула, в финансовом районе Левент. Комплекс построен в современном архитектурном стиле на территории 900 кв.м. С ландшафтным дизайном и разнообразной инфраструктурой. Квартиры представлены от 56 до 86 кв.м. Разнообразными современными планировками 1+1 и 2+1. С панорамным видом на город. Инфраструктура: - Круглосуточная охрана; - Консьерж; - СПА; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Салон красоты; - Кафе; - Супермаркет. Также вблизи от комплекса расположено метро, магазины, отделения банка, рестораны, парки и различные достопримечательности. Net Levent самым лучшим решением для постоянного проживания и инвестиций! Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
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