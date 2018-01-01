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Новый проект в хорошей локации - центр Алании

Алания, Турция
от
€224,788
;
16
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры 1+1 и пентхаусы 2+1. Площадь апартаментов от 58,2 до 121,9 м2. Расстояние до моря 650 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый проект в хорошей локации - центр Алании
Алания, Турция
от
€224,788
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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от
€655,000
Агентство: TRANIO
Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города. Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном. В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт. Расположение и объекты поблизости Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин. Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин. Галатская башня: 4 мин. Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин. Каракёй: 2,1 км / 6 мин. Нишанташи: 4 км / 7 мин. Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин. Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин. Сити Молл: 3,7 км / 8 мин. Zorlu Mall: 7 км / 10 мин. Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.
Жилой комплекс Faralya Residence
Жилой комплекс Faralya Residence
Аванос, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Faralya Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположенный в развивающемся районе Паяллар рядом со всей необходимой инфраструктурой. Payallar - живописный прибрежный район в 14 км от центра города Алания, в 58 км от аэропорта Газипаша. В Паялларе широкая пляжная полоса и отличные пляжи. Между Паялларом и Аланией хорошее автобусное сообщение, автобусы ходят каждые 5-7 минут летом и каждые 10-12 минут минут зимой. До центра Алании можно добраться за 15 минут.Faralya Residence состоит из двух девятиэтажных жилых блоков, которые включают 112 комфортабельных апартаментов различной планировки и площади: квартиры 1+1, площадью от 54 до 62 кв. м, квартиры 2+1, площадью от 72 до 74 кв. м, дуплексы 2+1 и 3+1, площадью от 99 до 172 кв. м.Расстояние до моря составляет 2 100 метров, для проживающих в комплексе запланирован постоянный бесплатный трансфер.Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество, комфорт и доступность. Жилье в Паялларе будет дорожать с каждым годом из-за прекрасных природных условий и близости к центру Аланьи.Срок сдачи объекта - июнь 2024 года.
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