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  3. Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания

Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания

Yaylali, Турция
от
€124,900
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16
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания
Yaylali, Турция
от
€124,900
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kordon Istanbul - проект расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула - Кягытхане. Кягитхане является самым популярным местом как на местном уровне, так и на международном. Современный жилой комплекс построен на территории 27 000 кв.м. Из которых 72% территории занимают ландшафты, открытый бассейн, детские площадки, сад. На территории расположены четыре 12-этажных здания. Комплекс предлагает разнообразные варианты жилья от 67 до 176 кв.м. Планировками 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. В каждой квартире расположен открытый балкон и система кондиционирования. Жилой комплекс Kordon Istanbul обладает собственной разнообразной инфраструктурой, что обеспечивает комфортное и увлекательное проживание, не выходя из комплекса: - Конференц-зал; - Фитнес-центр; - Хобби Мастерская; - Крытая парковка; - Караоке-зал; - Библиотека; - Открытый бассейн; - Карманный кинотеатр; - Ресторан и кафе; - Сауна; - Турецкий хамам. Вблизи от комплекса доступно: метро, медицинские учреждения, образовательные учреждения, торговый центр. Kordon Istanbul является самым лучшим решение для постоянного проживания и инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
Жилой комплекс TÖMÜK PANAROMA
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Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ЖК: TÖMÜK PANAROMA расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и культурной набережной. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Томюк. Мерсин Марина в 30 минутах езды на авто. Начало строительства: апрель 2021 года. Окончание строительства: март 2023 года. Стоимость: 1+1 65 кв.м от 40.000€ 2+1 110 кв.м от 52.000€ Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства; От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина. Особенности проекта: аквапарк, открытый детский и взрослый бассейн, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, электрогенератор, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории. Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру: Александр
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