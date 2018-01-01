Новые квартиры в ЖК премиум класса Махмутлар - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Новый проект премиум класса, расположенный в 230 метрах от моря, в районе Кестель. Комплекс состоит из 2-х блоков, есть квартиры 1+1, 2+1 дуплексы и 2+1 со своим личным бассейном и террасой. Элитный жилой комплекс с особенностями 5-ти звёздочного Отеля. Инфраструктура: бассейн, зона отдыха, зона барбекю, детская игровая площадка, крытый бассейн, паровая комната, массажная комната, сауна, детская игровая, лобби, фитнес зал. Есть возможность оплаты с беспроцентной рассрочкой на 10 месяцев при оплате первоначального взноса 30%.
Срок сдачи проекта планируется на сентябрь 2023 год.
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Kordon Istanbul - проект расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула - Кягытхане.
Кягитхане является самым популярным местом как на местном уровне, так и на международном.
Современный жилой комплекс построен на территории 27 000 кв.м. Из которых 72% территории занимают ландшафты, открытый бассейн, детские площадки, сад. На территории расположены четыре 12-этажных здания.
Комплекс предлагает разнообразные варианты жилья от 67 до 176 кв.м. Планировками 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. В каждой квартире расположен открытый балкон и система кондиционирования.
Жилой комплекс Kordon Istanbul обладает собственной разнообразной инфраструктурой, что обеспечивает комфортное и увлекательное проживание, не выходя из комплекса:
- Конференц-зал;
- Фитнес-центр;
- Хобби Мастерская;
- Крытая парковка;
- Караоке-зал;
- Библиотека;
- Открытый бассейн;
- Карманный кинотеатр;
- Ресторан и кафе;
- Сауна;
- Турецкий хамам.
Вблизи от комплекса доступно: метро, медицинские учреждения, образовательные учреждения, торговый центр.
Kordon Istanbul является самым лучшим решение для постоянного проживания и инвестиций!
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ЖК: TÖMÜK PANAROMA расположен в экологически чистом районе с широкой песчаной линией пляжей и культурной набережной. Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Томюк.
Мерсин Марина в 30 минутах езды на авто.
Начало строительства: апрель 2021 года.
Окончание строительства: март 2023 года.
Стоимость:
1+1 65 кв.м от 40.000€
2+1 110 кв.м от 52.000€
Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;
От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.
Особенности проекта: аквапарк, открытый детский и взрослый бассейн, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, электрогенератор, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.
Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр