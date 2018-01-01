Апартаменты 2+1 в пригороде Фамагусты

Компания Stay Property предлагает новые квартиры 2+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 105 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Предлагаем рассмотреть новый комплекс в Мерсине, который прекрасно подойдет под инвестиции по стратегии перепродажи!!!
Прирост за год 30% +
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ ОПЛАТЕ 50%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА
2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА
3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ
4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА
5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ
7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА
8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА:
1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ
2. гардероб
3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ
4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ
5. ОКНА ПВХ
6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА
8. ДУШ 1 КЛАССА
9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ
10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА
11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. ВАННА
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Есть много предложений, с разными видами и площадью!!!
НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!!!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 240 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58,5 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 3400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.