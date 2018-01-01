Вилла на двух хозяев в новом проекте на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Данная вилла будет располагаться на участке площадью 605 м2. Срок окончания строительства - сентябрь 2021 года. Строение состоит из 3 этажей и имеет общую площадь 445м2.На 3-х этажах размещены 6 комнат и 6 санузлов. Также в гостиной спроектирован второй свет.Расстояние до моря составляет около 3 км, что, несомненно, способствует более безмятежному времяпрепровождению.С каждого этажа виллы открывается великолепный вид на Средиземноморское побережье. - Сауна- Баня- Полы с подогревом- Электрические автоматические жалюзи- Теплоизоляционные окна- Камин- Бассейн- Джакузи- Открытая и крытая парковки- Генератор- Система видеонаблюдения- Детская площадка- Сад- Наружное светодиодное освещение Для клиентов нашей компании предусмотрена возможность приобретения данной виллы в рассрочку до окончания строительства. Также хотим напомнить покупателям, что при приобретении данной виллы вы имеете право на подачу документов и получения гражданства Турецкой Республики согласно законодательству об инвестировании в недвижимость от 250 000 Евро.
На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой
Территория Жилого Комплекса 7500 м2
Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн
Площадь Виллы:
Брутто :120 м2
Нетто: 85 м2
1. Этаж:
- Двор
- Зал
- Открытая кухня
- Санузел
2. этаж:
-2 спальни
- ванная
- задний двор
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Уникальное месторасположение в сочетании с первоклассным качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит Вам комфортный образ жизни и гарантирует надёжность Ваших вложений.
В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.
Частный сайт 8 Private Villas
- Семейная концепция
- блестящая инвестиционная возможность
- Стильно спроектированный внутренний сад
- Частный бассейн для каждой виллы
- Гибкий пол террасы для использования
- 24/7 Безопасность
- Озеро Теркос – Канал Стамбул 4 минуты
- Черное море – Пляж Еникёй 7 минут
- Стамбул Новый Аэропорт 10 минут
- Северное Мармара шоссе 14 минут
- Стамбульский Центр 27 минут