Роскошные виллы различных планировок на берегу моря

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже роскошные виллы планировок 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь вилл от 180 до 250 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Частный сайт 8 Private Villas
- Семейная концепция
- блестящая инвестиционная возможность
- Стильно спроектированный внутренний сад
- Частный бассейн для каждой виллы
- Гибкий пол террасы для использования
- 24/7 Безопасность
- Озеро Теркос – Канал Стамбул 4 минуты
- Черное море – Пляж Еникёй 7 минут
- Стамбул Новый Аэропорт 10 минут
- Северное Мармара шоссе 14 минут
- Стамбульский Центр 27 минут
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены виллы 4+1 площадью 450 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
• Легкий доступ к повседневным местам, торговым центрам, больницам и школам
• Отличная возможность для инвестиций и приятной жизни в мирной семейной концепции
📍 Международная школа им. Фатиха Мехмета Султана 500 м
📍 Школы Арев и Международные школы мечети Аль-Акса 2 км
📍 Больница Колана 5 км
📍 Мармара Молл 4 км
📍 Perlavista & Paradise Mall 2 км
📍 Бейкентский университет 2 км
📍 E5 Шоссе 4 км.