Новый жилой комплекс на берегу горной реки в Газипаше

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80 до 156 м2. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 200 метрах от центра Газипаша, в 2,5 км от моря и в 5 минутах от аэропорта.
Аэропорт Газипаша - 1,7 км
Магазины и рынки - 50 метров
Аланья - 45 км
Международный аэропорт Антальи - 140 км
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Anemon - новый жилой комплекс от застройщика As-Er Inşaat. Комплекс расположен в Аланье, район Махмутлар. Район Махмутлар расположен на юго-восточном побережье Турции, в 12 км к востоку от центра города Алания. Этот район входит в состав Аланьи и знаменит своими пляжами, ресторанами, базарами и красивыми видами.
Территория комплекса обустроена и имеет развитую инфраструктуру. Квартиры имеют качественный и современный дизайн.
До моря 800 метров, прямой выезд в центр Махмутлара, отличное расположение
Инфраструктура:
— Сауна
— Хамам
— Джакузи
— Бассейн
— Бильярд
— Спортзал
— Охрана
— Беседка
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Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE
▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже
▪️Ada №: 197
▪️Parsel №: 5
▪️Площадь строительного участка (m²): 3650
▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе
▪️Начало строительства: строительство начато
▪️Окончание строительства: июль 2022 г
▪️Количество блоков: 1
▪️Количество тажей: Z (о)+14
▪️Квартиры: 2+1 и 3+1
▪️Количество квартир на этаже: 5
Стоимость:
2+1 60 кв.м от 57.000€
3+1 83 кв.м от 68.000€
🔲Особенности территории:
▪️Закрытая территория
▪️Видеонаблюдение
▪️Охрана
▪️Автопарковка (открытая)
▪️Бассейн (открытый)
▪️Детская площадка (открытая)
▪️Генератор
🔲Локация:
▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000
▪️Расстояние до пляжа (m): 600
▪️Расстояние до трассы (m): 200
🔲Инфраструктура:
▪️Супермаркет (m): 100
▪️Открытый рынок (m): 350
▪️Торговый центр (m): 400
▪️Кафе и ресторан (m): 100
▪️Аптека (m): 1000
▪️Больница (m): 2500
▪️Университет (m): 1500
▪️Школа (m): 1000
▪️Детский сад (m): 1000
▪️Городской транспорт (m): 150
▪️Парк/Park (m): 200
Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.