Проект на завершающей стадии строительства в районе Чиплаклы

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Чиплаклы, Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1, 6+1. Площадь апартаментов от 150 до 351 м2. Расстояние до моря 2600 метров.Чиплаклы (Çıplaklı) — наверное, самый богатый лесом и садами район курортной Аланьи. До центра города всего 2 км, а до пляжей около 15 минут. Это один из самых перспективных районов города с наличием свободных земель под застройку. Здесь нет шумных отелей, а невысокая плотность застройки и теплая провинциальная атмосфера этой локации порадует любителей природы. Открываются невероятные виды на горы, чистейший лесной воздух.В Чиплаклы много зелени, менее влажно и более прохладно, чем на побережье, что делает это место более комфортным для пребывания в жаркий сезон. На территории района есть вся необходимая инфраструктура для круглогодичного пребывания: торговые центры, магазины, рестораны и кафе, учебные заведения, отделения почты и банков.Район Чиплаклы соседствует с центральной частью города и популярным районом Оба, где сосредоточена основная социальная городская инфраструктура — муниципальная больница, ТРЦ, гипермаркеты, рынки, городская администрация, ВУЗы, школы и детские сады, офисы крупных компаний. Западная граница района проходит вдоль большого массива хвойного леса, что гарантирует возможность отдыха на природе. Нижняя, южная часть района примыкает к новой окружной трассе — до Чиплаклы легко добраться из любой точки Аланьи. У Чиплаклы блестящие перспективы развития и быстрой застройки в ближайшее время. Недвижимость в Чиплаклы отличается выгодным ценами и красивыми видами из окон. На сегодняшний день это один из районов с наивысшим инвестиционным потенциалом.