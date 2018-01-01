  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые апартаменты различных типов и планировок в Алтынташе

Новые апартаменты различных типов и планировок в Алтынташе

Аванос, Турция
от
€138,750
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 150 м2. Расстояние до моря 5,6 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая жемчужина Стамбула Бешикташ -MEHAL GROUP
Мраморноморский регион, Турция
от
€848,705
Жилой комплекс Новый проект с большой озелененной территорией в районе Эсеньюрт
Аванос, Турция
от
€194,875
Жилой комплекс Новый ЖК в 800 м от песчаного пляжа района Демирташ
Аванос, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс Апартаменты на стадии завершения строительства в районе Клеопатра
Алания, Турция
от
€247,000
Резиденция Luxury Residance,Kadıköy
Кадыкёй, Турция
от
€278,941
Вы просматриваете
Новые апартаменты различных типов и планировок в Алтынташе
Аванос, Турция
от
€138,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Doesemealti, Турция
от
€151,410
Агентство: TRANIO
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2. В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры. У зданий сейсмоустойчивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Автобус и маршрутка в шаговой доступности Трамвай — 10 минут пешком Замок и лес Термессос — 15 мин Аэропорт — 25 мин Старая Анталия — 25 мин Ближайший пляж — 30 мин Торговые центры рядом ТЦ Тахтакале — 9 км ТЦ Flora Park — 10 км ТЦ 5M MİGROS — 20 км ТЦ Özdilekpark — 19,5 км ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин Учебные заведения Колледж Bahcelievler — 15 км Колледж Antalya Toplum — 8 км Колледж Yeryuzu — 8,5 км Научный университет Анталии — 2,8 км Университет Акдениз — 22,5 км Международный университет Анталии — 26 мин Больницы рядом Частная больница D. Термессос - 2,5 км Больница Дошемеалты Девлет - 1,6 км Стоматологическая клиника - 3,5 км
Жилой комплекс Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Жилой комплекс Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Demirtas, Турция
от
€121,000
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Демирташ — важно для того, чтобы в Алании, Где Самые Широкие и Чистье Пляжи. Вы не уверены, что такое гуляущие туристовы, но не учите, туркие. В Демирташе лего народный домашние яца и молокко, свежье фрукты и овощи праймо с грийдки! Здесь спокойно и без паспорта, не от имени княжества эко-жизни. Жилой комплекс располужен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км от города до конца света Седра, где можно премья всей семьей, гуля в тени хойныхле. В Демирташе ест два лицея, седня школа праймо на брегу моря, начальна школа, парки и областествор. Жилой комплекс из 4 жилы блок на закрым охраем територии предрус. Кромэ приуменьшить информацию, вид на территории города, закон и калянны. На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазин, аренда машин, прачечна, калон красоты, медицинский к.б. Бизнес за на состоит из конференц и бизнес-залов, администраци, офиса продах и библиотеки. Дата сдачи проэкта в эксплуатацию — май 2024 год. Это комплекс идеално подойдет для тех, кто цент спокойный районный обрез жизни и эдинениэ с природой! Проект княгини, кто стромиция к повышению комфорта, эдинению с преродиой и зодоровому. При прародичей, в частности, в отношении.
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€35,000
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Район Соли центр. Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка. РАЙОН Мезитли Довултепе = Соли Центр 1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2 2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2 Индивидуальная система природного газа
Realting.com
Перейти