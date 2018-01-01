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Новый проект в активно развивающемся районе Демирташ

Аванос, Турция
от
€99,000
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12
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 118 м2. Расстояние до моря 2500 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый проект в активно развивающемся районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€99,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property представляет масштабный проект реконструкции старинной судоходной верфи, расположенный в историческом центре Стамбула на берегу бухты «Золотой рог». Уникальность проекта – в органичном сочетании ультрасовременных зданий  с легендарными производственными помещениями судостроительной верфи, возраст которых превышает шесть столетий.Проект расположен в престижном районе европейской части Стамбула – Бейоглу. В пределах 10 минут езды на автомобиле находятся достопримечательности города – Дворец Долмабахче, Галатская башня, Мечеть Сулеймание и пристань Karaköy, откуда регулярно отправляются паромы по Босфору. Ближайшая станция метро находится в 15-ти минутах ходьбы. До нового международного аэропорта – около 40 минут на автомобиле.Проект занимает площадь 242 000 м2 и представляет собой целый квартал, включающий отели, офисные помещения, торговые центры, магазины, кафе, рестораны, заведения культурно-развлекательной сферы, многоэтажные жилые дома, набережную, причалы и т.д.Основная часть сооружений находится в стадии возведения, но некоторые объекты уже готовы принять гостей. Окончание работ планируется на 2024 – 2025 гг.На территории восстановлено 5 индустриальных объектов и ведутся работы над рядом новых построек, очертания которых гармонично вписываются в общую концепцию. Промышленную сущность пространства подчеркивают выбранные материалы – бетон, оцинкованная сталь, кирпич, пластик и стекло.В проекте планируется построить более 600 жилых апартаментов. Часть из них будет размещена в комфортных прибрежных особняках в 10 м от воды. На склонах холмов возводятся многоэтажные дома с разными вариантами планировок: пентхаусами на верхних этажах, двухуровневыми квартирами, дуплексами с садами и так далее. Все апартаменты предусматривают большие балконы и террасы. Количество спален и санузлов – от 1 до 5. На крышах будут расположены зеленые зоны, внизу – парковки, магазины, рестораны, безопасные игровые площадки, парки.Данный проект позиционируется как новый культурный центр Стамбула. На огромной Музейной площади расположено сразу несколько современных музеев: Музей Садберк фонда Вехби Коча и Музей женской культуры.На территории проекта будут представлено множество брендовых бутиков, сосредоточенных на площади Luxury Plaza и в крытом торговом центре с подземными этажами. Инновационные строения магазинов интегрированы в индустриальный дизайн старого литейного завода.Проект также включает 5 отелей с фешенебельными номерами, пятизвездочным сервисом и всей необходимой инфраструктурой. В планах - строительство 1100 апартаментов, в том числе таких международных сетей, как Rixos, Oriente Express, Stone.Одно из самых ярких сооружение квартала – Valide Cluster. Бывший судостроительный стапель превратился в грандиозный прибрежный комплекс с железной крышей и прозрачными конструкциями вместо наружных стен. В нем будут представлены рестораны турецкой, паназиатской, французской, итальянской кухонь.Пространство набережной спроектировано максимально удобно для жителей и гостей квартала. Оно включает смотровые площадки, световые инсталляции, уличную мебель, гамаки, зоны для семейных развлечений, скейтбординга и так далее. Оборудованы места для проведения концертов, представлений, фестивалей. Предусмотрен причал для яхт и других водных видов транспорта.
Жилой квартал Новый комфортабельный проект в Авсаллар
Жилой квартал Новый комфортабельный проект в Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€121,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
  Данный проект создан для людей, предпочитающих комфорт. Emerald Paradise расположен в Авсалларе, где находится самый красивый пляж Алании.Авсаллар расположен в 22 км от центра Аланьи и является районом, где есть много 5-звездочных отелей, пляжных клубов и роскошных резиденций. Авсаллар - самый быстроразвивающийся и наиболее подходящий для инвестиций район Алании и Анталии. Авсаллар расположен недалеко от новых торговых центров, ресторанов и оживленной повседневной жизни. Он находится всего в десяти минутах ходьбы от ваших апартаментов до самого красивого пляжа Алании, расположенного в 900 метрах. Еще одним преимуществом Авсаллара является то, что он находится всего в 50 минутах езды от аэропорта Аланья-Газипаша. Аэропорт Газипаша развивается с каждым годом, и принимает все больше рейсов из разных стран, что также повышает экономическую ценность этого района. Emerald Paradise будет состоять из 234 квартир. Проект состоит из 144 апартаментов с одной спальней, 64 апартаментов с двумя спальнями (все с ванными комнатами) и 26 апартаментов в пентхаусе. К услугам постояльцев тренажерный зал, оздоровительный спа-центр, ресторан, игровая комната, кинотеатр, теннисный корт, детский клуб, бассейны, площадка для барбекю и магазин. Комплекс также вмещает детскую игровую площадку, теннисный корт и площадку для барбекю, которые были размещены на 3 метра ниже уровня, и таким образом гарантируя, что шум не будет мешать тем, кто загорает и отдыхает у бассейна. Также в этом проекте будет подземный паркинг для жителей, имеющих собственные автомобили. Для получения более подробной информации о комплексе Emerald Paradise вы можете позвонить или написать в нашу компанию и мы постараемся воплотить вашу мечту в жизнь
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