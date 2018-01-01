Новый комплекс апартаментов класса люкс на Северном Кипре

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80 до 115 квадратных метров.Расстояние до моря 100 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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EMERALD RIVA - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин, в 600 м от берега моря.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Детская игровая площадка;
- Парковка;
- Зона отдыха с беседками;
- Волейбол/Баскетбольная площадка;
- Сауна;
- Хамам;
- Кинотеатр;
- Спортзал.
Расстояния:
- Море и пляж: 600 м.
- Аэропорт: 35 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 15 км.
Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 5 минут
Больница - 9 минут
Торговый центр - 10 минут
Новый аэропорт Стамбула - 20 минут