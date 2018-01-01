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Новые апартаменты 1+1 в престижном ЖК, район Авсаллар

Инжекум, Турция
от
€126,500
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9
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 1+1 в районе Авсаллар.Площадь апартаментов составляет 55 м2, расстояние до пляжа 1000 метров. Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окруженный густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции. При этом стоит отметить, что в достаточной степени есть варианты, как по вторичной недвижимости, так и по новым проектам.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Новые апартаменты 1+1 в престижном ЖК, район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€126,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар
Жилой комплекс Уютный бутик комплекс в туристическом районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 890 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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