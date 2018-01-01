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Новые апартаменты от крупнейшей строительной компании Стамбула

Мраморноморский регион, Турция
от
€285,000
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5
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 69 до 123 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты от крупнейшей строительной компании Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€285,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Умрание. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 100 до 327 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле
Жилой комплекс Квартиры на завершающей стадии строительства в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€102,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60,5 до 163,52 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс PERLA
Жилой комплекс PERLA
Мерсин, Турция
от
€78,252
Площадь 52–76 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. PERLA - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин. Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут. Оснащение квартир: - Kухонный гарнитур; - Mебель в ванной комнате; - Душевая кабина; - Сантеxника; - Mеталлическая входная дверь; - Спутниковое телевидение. Инфраструктура: - Взрослый и детский открытый бассейн; - Детская площадка; - Беседка; - Зона барбекю; - Парковка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
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