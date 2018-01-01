Новые апартаменты от крупнейшей строительной компании Стамбула

Мерсин, Турция

от €78,252

52–76 м² 2

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. PERLA - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин. Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут. Оснащение квартир: - Kухонный гарнитур; - Mебель в ванной комнате; - Душевая кабина; - Сантеxника; - Mеталлическая входная дверь; - Спутниковое телевидение. Инфраструктура: - Взрослый и детский открытый бассейн; - Детская площадка; - Беседка; - Зона барбекю; - Парковка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!