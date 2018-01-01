  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый жилой комплекс класса люкс в районе Кючюкчекмедже

Новый жилой комплекс класса люкс в районе Кючюкчекмедже

Аванос, Турция
от
€276,000
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 82 до 234 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Mostar Residence
Авсаллар, Турция
от
€156,000
Жилой комплекс Апартаменты в проекте премиум-класса - район Кестель
Аванос, Турция
от
€240,000
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€251,000
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€351,539
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Алании
Yaylali, Турция
от
€260,000
Вы просматриваете
Новый жилой комплекс класса люкс в районе Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€276,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The Ritz-Carlton Istanbul
Жилой комплекс The Ritz-Carlton Istanbul
Стамбул, Турция
от
€974,701
Площадь 113–141 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Ritz-Carlton Istanbul - отельный жилой комплекс в самом центре Стамбула, в районе Шишли. Комплекс сочетает в себе европейский стиль и турецкие традиции. Из окон открывается живописный вид на город и пролив Босфор. На всей территории предоставляется бесплатный высокоскоростной доступ в интернет, круглосуточны консьерж, охрана и видеонаблюдение. На крыше расположена терраса с открытым бассейном, откуда открывается панорамный вид на море. Квартиры оформлены в элегантном стиле и дизайнерской мебелью. Современными планировками: 1+1, 2+1 от 113 до 141 кв.м. Из каждой квартиры можно насладиться потрясающим видом на море и город. Комплекс владеет собственной современной инфраструктурой: - Ресторан; - Кафе; - Бассейн; - Спа и оздоровительный центр; - Фитнес-центр. Внешняя инфраструктура: - Аэропорт в 50 км. - Дворец Топкапы; - Голубая мечеть; - Магазины; - Отделения банка; - Салон красоты. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
Многоквартирный жилой дом ANEMONE GARDEN
Многоквартирный жилой дом ANEMONE GARDEN
Каракокали, Турция
от
€80,000
Площадь 47–162 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: IKY GROUP ALANYA
ANEMONE GARDEN Этот проект будет завершен в феврале 2023 года Модерация этого проекта включает в себя: - открытый бассейн -Сауна -Дайм Детская игровая площадка -Лобби -Барбекю Расстояние до моря 2,5 км + Трансфер к морю Расстояние до центра Алании 5 км Дизайн интерьера квартиры: -60 &раз; 120 гранитных полов -Оwn кухонные шкафы -Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета -Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазорной - Специально разработанные лакированные внутренние двери -Душевая кабина из закаленного стекла Хилтон тонет Включает единицы со спальней и площадью 47 м и sup2; и цена 80000 евро Дуплекс с двумя спальнями и площадью 119 м ² и цена 127 000 евро Мезонет с тремя спальнями и площадью 162 м ² и цена 180000 евро ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€389,658
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро. Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой. Метробус - 2 км Школа - 1 км Центр города - 40 км Торговый центр - 1 км Университет - 2 км Больница - 2 км Автомагистраль Е-5 - 2 км Аэропорт - 40 км
Realting.com
Перейти