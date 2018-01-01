Новый жилой комплекс класса люкс в районе Кючюкчекмедже

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 82 до 234 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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The Ritz-Carlton Istanbul - отельный жилой комплекс в самом центре Стамбула, в районе Шишли.
Комплекс сочетает в себе европейский стиль и турецкие традиции. Из окон открывается живописный вид на город и пролив Босфор. На всей территории предоставляется бесплатный высокоскоростной доступ в интернет, круглосуточны консьерж, охрана и видеонаблюдение. На крыше расположена терраса с открытым бассейном, откуда открывается панорамный вид на море.
Квартиры оформлены в элегантном стиле и дизайнерской мебелью. Современными планировками: 1+1, 2+1 от 113 до 141 кв.м. Из каждой квартиры можно насладиться потрясающим видом на море и город.
Комплекс владеет собственной современной инфраструктурой:
- Ресторан;
- Кафе;
- Бассейн;
- Спа и оздоровительный центр;
- Фитнес-центр.
Внешняя инфраструктура:
- Аэропорт в 50 км.
- Дворец Топкапы;
- Голубая мечеть;
- Магазины;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
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ANEMONE GARDEN
Этот проект будет завершен в феврале 2023 года
Модерация этого проекта включает в себя:
- открытый бассейн
-Сауна
-Дайм
Детская игровая площадка
-Лобби
-Барбекю
Расстояние до моря 2,5 км
+ Трансфер к морю
Расстояние до центра Алании 5 км
Дизайн интерьера квартиры:
-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет
Включает единицы со спальней и площадью 47 м и sup2; и цена 80000 евро
Дуплекс с двумя спальнями и площадью 119 м ² и цена 127 000 евро
Мезонет с тремя спальнями и площадью 162 м ² и цена 180000 евро
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Метробус - 2 км
Школа - 1 км
Центр города - 40 км
Торговый центр - 1 км
Университет - 2 км
Больница - 2 км
Автомагистраль Е-5 - 2 км
Аэропорт - 40 км