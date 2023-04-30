Квартиры с видом на море в новом проекте - район Махмутлар

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2.Площадь апартаментов от 55 до 250 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 122 до 156 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Предлагаются высококачественные апартаменты с видами на море и горы.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной отдыха и зоной барбекю, теннисным кортом, сауной, парной, хамамом и джакузи, массажными кабинетами, фитнес-центром, кинотеатром, парковкой.
Окончание строительства - 30.04.2023.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Пластиковые окна с двойными стеклопакетами
Стальная входная дверь
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Плиточный пол
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от центра Авсаллара, моря и самого известного пляжа Аланьи.
Море - 1,4 км
Пляж Инжекум - 1,6 км
Центр Авсаллара - 1,5 км
Ближайший аэропорт - 50 км
Аэропорт Антальи - 100 км
Новый проект будет располагаться в одной из самой привлекательной части Алании, в районе пляжа Клеопатра. В самом центре города, неподалеку от всех необходимых учреждений, таких как поликлиника, банк, школа, автовокзал и Луна Парк. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, до морского порта Алании 2.5 км. Также, в пешей доступности находятся магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. Площадь территории составляет 1127 м2, общее количество квартир 36, из них на продажу выставлены квартиры планировки 1+1, 2+1, 3+1.
Вся инфраструктура проекта была разработана и спроецирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми.
Завершение проекта запланировано на май 2024 год.