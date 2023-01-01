Новые апартаменты в историческом центре Стамбула Топкапы

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 140,62 до 273,5 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, зоной барбекю, сауной, теннисным кортом.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника
Электрический водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 33 км
Мост мучеников 15 июля - 2,3 км
Тоннель Евразия - 4,1 км
Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции. Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и люксовым центром города. Проект расположен в самом центре транспортной доступности, а также в непосредственной близости от Haray, который соединяет шоссе TEM и линии метро.
Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно стремящийся к развитию. Благодаря своему уникальному расположению вблизи к сосновым лесам, воздух здесь свеж в любое время года. Престижность Авсаллара обусловлена не только своей богатой природой и благоприятной экологией, но и развитой инфраструктурой, так как тут Вы найдете все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха. На приватной территории комплекса проектом предусмотрены: открытый бассейн, детский бассейн, сауна, трансфер до моря, зона барбекю, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, спортзал, крытая и открытая детские площадки и многое другое. Функциональность данного проекта отвечает потребностям всех категорий покупателей, так как его сновная идея концепции: «купи не дорого — пользуйся всем». Компактные функционально продуманные квартиры различных площадей и инфраструктура на первых этажах создадут комплексу неповторимую атмосферу, в которой жильцы и гости смогут в комфортных условиях проводить свое время. Всего в комплексе предусмотренно 42 квартиры, планировки 1+1, 3+1 дуплекс. Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Трансфер до моря Зона барбекю Баскетбольная площадка Теннисный корт Генератор Спортзал Кытая детская площадка Открытая детская площадка Вай фай на всей территории комплекса Камеры видеонаблюдения Начало строительства: 01.01.2023 Окончание строительства:01.06.2024 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка на весь переод строительва комплекса.