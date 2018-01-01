Квартиры на завершающей стадии строительства в Анталии

Компания Stay Property предлагает новые квартиры 3+1 в районе Коньяалты - Анталия.Площадь апартаментов 182 м2. Расстояние до моря 4000 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Квартиры с видом на Мраморное море.
Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в красивом Стамбуле, в районе Картал.
Квартиры спроектированы современными планировками 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Высота потолков - 3 метра.
Комплекс состоит из 77 квартир и коммерческих помещений. В комплексе доступна автостоянка, спортивные площадки, бассейн, сауна, парная и детская площадка.
В шаговой доступности: в 10 минутах метро, в 10 минутах от вокзала высокоскоростных поездов и в 15 минутах от аэропорта Сабиха Гёкчен.
Комплекс обладает высокой окупаемостью и отличным решением для инвестиций!
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Тосмур - это мирный туристический регион Алании. Место идеально подходит, так как оно близко ко всему, что вам нужно ежедневно. Рядом с комплексом есть многочисленные магазины, в том числе супермаркет Migros, прокат автомобилей, продажа велосипедов, банкоматы, аптеки и рестораны. Местный базар находится всего в 500 метрах. Так же вы сможете разнообразить свои прогулки вдоль горной реки Димчай, стекающей с гор. Апартаменты находятся на 10-м этаже, метражом 110 м2 с двумя спальнями и двумя балконами. С балконов открывается панорамный вид на море и замок Аланьи. Поскольку квартира полностью меблирована, все кухонные приборы готовы к использованию, вы можете сразу почувствовать комфорт в вашем новом доме. большой бассейндетский бассейнСПА салонфинская саунавидео наблюдениесмотрительэлектрогенераторинтернет.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, и пентхаусы 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 153 м2. Расстояние до моря 650 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.