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Роскошные апартаменты с видом на Босфор в хорошей локации Стамбула

Ускюдар, Турция
от
€862,150
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1Площадь апартаментов от 141 до 469 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

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Роскошные апартаменты с видом на Босфор в хорошей локации Стамбула
Ускюдар, Турция
от
€862,150
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