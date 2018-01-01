Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 66 до 90 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции. Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и люксовым центром города. Проект расположен в самом центре транспортной доступности, а также в непосредственной близости от Haray, который соединяет шоссе TEM и линии метро.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку.
Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.
Преимущества
Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%.
Скидка 15% за оплату всей суммы сразу.
Подходит под гражданство.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится между Белградским лесом и двумя главными деловыми районами Стамбула — Маслаком и Левентом. Благодаря близкому расположению к автомагистрали TEM (Е80) удобно добираться до центральных районов, аэропорта и мостов через Босфор.
Автомагистраль ТЕМ - 450 метров
Босфорский мост - 10 км
Автобусная остановка - 400 метров
Станция метро - 2,6 км
Парк - 8 минут
Крупный торговый центр - 2 минуты
Университет - 8 минут
Аэропорт Стамбула - 22 минуты