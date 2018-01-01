  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи

Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи

Алания, Турция
от
€135,000
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 66 до 90 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры класса Люкс
Каракокали, Турция
от
€177,500
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Каракокали, Турция
от
€297,500
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€800,000
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€655,000
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€655,388
Вы просматриваете
Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи
Алания, Турция
от
€135,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€660,104
Агентство: FIBO Property
Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность  окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции.  Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и люксовым центром города.  Проект расположен в самом центре транспортной доступности, а также в непосредственной близости от Haray, который соединяет шоссе TEM и линии метро. 
Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
Жилой комплекс Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
Аванос, Турция
от
€243,915
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€900,516
Агентство: TRANIO
Резиденция включает апарт-отель (2 здания), офисное здание и 3 многоквартирных здания. На территории вы найдете ухоженный парк с фонтанами, бассейн, тренажерный зал, подземную парковку. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Преимущества Рассрочка на 11 месяцев с первым взносом 50%. Скидка 15% за оплату всей суммы сразу. Подходит под гражданство. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между Белградским лесом и двумя главными деловыми районами Стамбула — Маслаком и Левентом. Благодаря близкому расположению к автомагистрали TEM (Е80) удобно добираться до центральных районов, аэропорта и мостов через Босфор. Автомагистраль ТЕМ - 450 метров Босфорский мост - 10 км Автобусная остановка - 400 метров Станция метро - 2,6 км Парк - 8 минут Крупный торговый центр - 2 минуты Университет - 8 минут Аэропорт Стамбула - 22 минуты
Realting.com
Перейти