  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в центре города Аланья

Новый проект в центре города Аланья

Алания, Турция
от
€299,900
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 141 м2. Расстояние до моря 950 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг.Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Деревня калкан, Турция
от
€1,20 млн
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€151,159
Жилой комплекс Новые апартаменты в зеленом районе Аланьи - Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€105,000
Жилой комплекс Exodus Green Hill Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€165,000
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Измит, Турция
от
€119,292
Вы просматриваете
Новый проект в центре города Аланья
Алания, Турция
от
€299,900
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€645,315
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном. Окончание строительства - январь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.
Жилой комплекс Большой проект на завершающей стадии в районе Кестель
Жилой комплекс Большой проект на завершающей стадии в районе Кестель
Аванос, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,03 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, открытыми бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна Полы с подогревом Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 35 км Школа - 2 км Университет - 3 км Центр города - 14 км Пляж - 1 км Торговые центры - 4 км Основные автомагистрали - 1 км Мосты - 12 км
Realting.com
Перейти