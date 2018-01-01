Новый проект в центре города Аланья

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 141 м2. Расстояние до моря 950 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг.Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном.
Окончание строительства - январь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, открытыми бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна
Полы с подогревом
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 35 км
Школа - 2 км
Университет - 3 км
Центр города - 14 км
Пляж - 1 км
Торговые центры - 4 км
Основные автомагистрали - 1 км
Мосты - 12 км