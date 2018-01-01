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Уникальный ЖК недалеко от университета в районе Кестель

Аванос, Турция
от
€170,000
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16
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 140 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Уникальный ЖК недалеко от университета в районе Кестель
Аванос, Турция
от
€170,000
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Сдача в: 2020
Застройщик: Stay Property
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