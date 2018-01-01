Уникальный проект с отельной инфраструктурой в районе Кестель

О комплексе

Компания Stay Property рада представить вам новый проект в районе Кестель, уникальный для этой локации.На земельном участке площадью 36.000 м2, всего в 500 м от моря, разработан проект жилого комплекса в стиле малоэтажной горизонтальной архитектуры. Он будет состоять из 14 блоков, общее количество квартир - 616. Разнообразие планировок - от стандартных 1+1 и пентхаусов до квартир с личным выходом к бассейну swim-up. Жилой комплекс будет построен известным застройщиком с 40-летним стажем.По данному проекту действует гибкий график платежей с первоначальным взносом всего 10%.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается. Здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар и в центре Аланьи есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!