Уникальный проект с отельной инфраструктурой в районе Кестель

Компания Stay Property рада представить вам новый проект в районе Кестель, уникальный для этой локации.На земельном участке площадью 36.000 м2, всего в 500 м от моря, разработан проект жилого комплекса в стиле малоэтажной горизонтальной архитектуры. Он будет состоять из 14 блоков, общее количество квартир - 616. Разнообразие планировок - от стандартных 1+1 и пентхаусов до квартир с личным выходом к бассейну swim-up. Жилой комплекс будет построен известным застройщиком с 40-летним стажем.По данному проекту действует гибкий график платежей с первоначальным взносом всего 10%.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается. Здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар и в центре Аланьи есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауной и тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Маслак - 5 минут
Аэропорт Стамбула - 20 минут
Стадион - 5 минут
Белградский лес - 10 минут
Парк - 4 минуты
Станция метро - 2 км
Станция метробуса - 3,4 км
Торговый центр - 5 минут
Квартиры в живописном районе Демирташ.
О квартирах: планировка 2+1, качественная чистовая отделка «люкс» от застройщика Sedre Plus Residence, встроенная кухня с гранитной столешницей, электронагреватель, сантехника, межкомнатные двери и все коммуникации.
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой: бассейн, парковка, фитнес, детская площадка, турецкая баня.
Вблизи от комплекса очень развита социальная инфраструктура: школа, детский сад, магазины, больница, рынки, где можно приобрести свежайшие овощи и фрукты.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.