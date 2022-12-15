  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Апартаменты по привлекательной цене в новом проекте - район Окурджалар

Апартаменты по привлекательной цене в новом проекте - район Окурджалар

Аванос, Турция
от
€107,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: линейные квартиры 2+1 и пентхаусы 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 135 м2. Расстояние до моря 230 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры.Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый бутик-проект в районе Оба, Алания
Алания, Турция
от
€145,000
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€119,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€245,568
Жилой квартал Шикарный комплекс с уникальным месторасположением
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€420,000
Жилой комплекс Комплекс в районе Оба
Yaylali, Турция
от
€129,000
Вы просматриваете
Апартаменты по привлекательной цене в новом проекте - район Окурджалар
Аванос, Турция
от
€107,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
€90,184
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками и игровыми комнатами, развлекательными зонами, кафе, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.05.2024.
Жилой квартал Меблированная квартира с одной спальней в Махмутларе
Жилой квартал Меблированная квартира с одной спальней в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€136,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс Новый проект в Алании, район Демирташ
Жилой комплекс Новый проект в Алании, район Демирташ
Аланья, Турция
от
€85,000
Площадь 50–55 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый проект в открытом под ВНЖ районе - Демирташ. Находится в центрально части района. Занимаемая территория резиденции составит 1640 м2. Количество квартир — 24. Дата начала строительства — 15.12.2022 Дата окончания строительства — 31.12.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 58 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 142 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый комплекс в Демирташе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. А сами квартиры имеют удобную планировку. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Джакузи Сауна Фитнес-центр Детская игровая площадка Детская площадка Бильярд Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифт Генератор Расстояние до моря: 1200 метров
Realting.com
Перейти