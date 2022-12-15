Апартаменты по привлекательной цене в новом проекте - район Окурджалар

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: линейные квартиры 2+1 и пентхаусы 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 135 м2. Расстояние до моря 230 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры.Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.
Новый проект в открытом под ВНЖ районе - Демирташ. Находится в центрально части района.
Занимаемая территория резиденции составит 1640 м2. Количество квартир — 24.
Дата начала строительства — 15.12.2022
Дата окончания строительства — 31.12.2023
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 58 м2
Двухуровневые четырёхкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 142 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Новый комплекс в Демирташе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
А сами квартиры имеют удобную планировку.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Джакузи
Сауна
Фитнес-центр
Детская игровая площадка
Детская площадка
Бильярд
Зона для барбекю
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифт
Генератор
Расстояние до моря: 1200 метров