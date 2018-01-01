Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Полным ходом идет строительство нового жилого комплекса в районе Алании, Авсаллар. Комплекс расположен в окружении соснового леса, все квартиры имеют панорамный вид на лес, море и горы. На территории имеются открытые бассейны, крытые бассейны, СПА, сауны, хамам, фитнес, открытая, закрытая парковка, детские площадки, великолепные зоны отдыха. Благодаря большим бассейнам и богатому ландшафту вы почувствуете, что находитесь в отпуске, не выходя из дома. Проект находится самом сердце района Авсаллар, популярном центре отдыха и жизни, а также быстрорастущем инвестиционном районе, удобное расположение предоставляет возможность легко и доступно добраться в любой уголок города.
Проект находится в 1,5 км от моря, но за счет предусмотренного бесплатного трансфера до моря путь займет всего 5 минут. Комплекс состоит из 4 блоков, на продажу представлены квартиры планировок: 1+1, 3+1 и 4+1.
Предлагаем вашему вниманию квартиру в районе Алании с бассейном и ухоженным садом. Данная квартира расположена в районе Тосмур. Тосмур - это популярный курортный район Аланьи, который тянется в сторону гор. Здесь также имеется ухоженная набережная, песчаные пляжи. В Тосмуре в море впадает известная горная река Дим Чаи, которая дает прохладу в жаркие дни. В этом районе вы сможете найти для себя разнообразные развлечения на свой вкус - рестораны, аптеки, супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, пункты проката автомобилей, банкоматы и мясные лавки. Преимущества покупки данной недвижимости:- Квартира по приемлемой цене - Новая мебель и техника - Качественные материалы отделки Инфраструктура комплекса включает в себя:БассейнФитнес залАвтомобильная парковкаДетский бассейнСаунаТурецкая баня Благодаря расположению на 6 этаже, в квартире открывается панорамный вид. В указанную стоимость включена современная мебель и фирменная бытовая техника. Поэтому вам достаточно только взять чемодан и переехать. Также данная квартира будет интересна покупателям, планирующим инвестировать в недвижимость. Ежегодно Аланью посещают миллионы туристов и в связи с этим спрос на аренду жилья только растет. Для получения дополнительной информации об объекте свяжитесь с нами по телефону:
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 2750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал. Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.