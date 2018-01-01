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Новые квартиры в Алании - верхняя Оба

Алания, Турция
от
€175,000
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8
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 46 до 221 м2. Расстояние до моря 2500 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые квартиры в Алании - верхняя Оба
Алания, Турция
от
€175,000
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