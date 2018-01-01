Новые квартиры в Алании - верхняя Оба

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 46 до 221 м2. Расстояние до моря 2500 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах.
Квартиры в популярном туристическом районе Махмутлар в 500 метрах от моря.
Район Махмутлар славится своими историческими достопримечательностями, живописной природой, развитой городской инфраструктурой и красивыми пляжами.
На закрытой территории комплекса квартиры современными планировками 1+1 (42м2) и 2+1 (76м2) в чистовой отделке, со встроенной кухней, шкафами и оборудованной ванной комнатой. С каждым годом цена на недвижимость увеличивается.
Инфраструктура:
- Сад с тропическими деревьями;
- Бассейн;
- Детские площадки;
- Кинотеатр;
- Зона отдыха;
- Фитнес-центр;
- Круглосуточная охрана;
- Парковка.
Также комплекс расположен вблизи от центра Алании и в окружении развитой социальной инфраструктуры.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами с джакузи, детским бассейном, фитнес-центром, сауной, парной и массажным кабинетом, игровыми комнатами, кафе, зонами барбекю, парковкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Особенности квартир
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Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Аланьи.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.