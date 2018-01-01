  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Роскошная вилла в проекте Day One Residence

Роскошная вилла в проекте Day One Residence

Аванос, Турция
от
€1,65 млн
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!Представляем вашему вниманию семейную виллу с изысканной инфраструктурой и собственным бассейном и садом. Планировка виллы 4+1, общая площадь 441 м2.Начало строительства в августе 2023, окончание запланировано на май 2025.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магазинами, Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€141,592
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в комплексе Ангелов, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€100,000
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Yaylali, Турция
от
€127,000
Жилой комплекс AVSALLAR GARDEN
Авсаллар, Турция
от
€106,346
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
от
€148,000
Вы просматриваете
Роскошная вилла в проекте Day One Residence
Аванос, Турция
от
€1,65 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€4,65 млн
Агентство: TRANIO
Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам. Преимущества Удобная система оплаты в несколько этапов. Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%. Расположение и объекты поблизости Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км). Станция метро — 1,4 км Автобусная остановка — 300 метров Медицинский центр — 6 минут Торговый центр — 100 метров Парк Buhara — 500 метров Морская набережная — 10 минут Аэропорт Сабиха Гёкчен — 28 минут
Жилой комплекс Новые резиденции в отличной локации - район Малтепе, Стамбул
Жилой комплекс Новые резиденции в отличной локации - район Малтепе, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€165,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 375 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Exodus Premium Town
Жилой комплекс Exodus Premium Town
Аванос, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Тишина, спокойствие, близость к природе и душевная гармония — в своем доме у моря!Масштабный премиум комплекс-городок в экологически чистом районе Аланьи - Каргыджак.Проект состоит из разных участков, на которых будут расположены несколько типов недвижимости. Каждый клиент сможет выбрать идеальный дом у моря, исходя из своих предпочтений. Апартаменты 1+1, двухуровневые пентхаусы 2+1, дуплексы 2+1 на нижних этажах, отдельно стоящие триплекс виллы и сдвоенные виллы.Инфраструктура комплекса: открытые бассейны, крытые бассейны, SPA зона, хаммам, финская сауна, парная комната, фитнес-студии, спортивные площадки, теннисные корты с разным покрытием, зеленые сады, детские площадки, игровая комната, библиотека, лаунж зоны с фонтанами, хобби-рум, переговорные комнаты, музыкальная комната, маркет, беспроводной интернет, электрогенераторы, паркинги, охрана и видеонаблюдение 24/7.Каргыджак один из самых живописных районов Аланьи, находится на западе от ее центра. Расстояние до пляжей Каргыджака от комплекса — 3 км. На набережной сконцентрирована инфраструктура: супермаркеты, рестораны, торговый центр, аптека, банкоматы, транспорт, сервисы. В 10-15 минутах пути от дома есть школы, детские сады. Также в Аланье естьколледжи, лицеи, университет.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Realting.com
Перейти