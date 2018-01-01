Современный комплекс в центральной части района Махмутлар

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 215 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча
РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал
Оборудование
-Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Инвестиционный проект на стадии начала строительства.
Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.
Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ! Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка!
Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря!
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!!
Дата начала строительства: МАЙ 2022 г.
Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.
ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН:
Масштабной инфраструктурой комплекса
Пляжем с пологим входом
Видом на Торосские горы и море
Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка
К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР:
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Объекты под открытым небом:
Открытый бассейн
Аквапарк
Детский бассейн
Беседки
Площадки для барбекю
Амфитеатр
Зоны для прогулок и пробежек
Детская игровая площадка
Фитнес-центр под открытым небом
Кафетерий
Теннисный корт
Зона парковки автомобилей
Крытая инфраструктура:
Стойки регистрации
Вестибюль
Ресторан
Караоке-бар, сигарный и кальянный бары
Гостевые дома
Бизнесс — зона:
Конференц-залы
Бизнес-номера
Конференц-зал
Лаундж зона
Офис продаж
Библиотека
Спа-зона:
Закрытый бассейн,
Кафетерий
Фитнес-центр
Витаминный бар
Массажные кабинеты
Турецкие бани
Русская баня!!!
Паровая комната
VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха)
Игровая зона:
Кафетерия-Бар
Комнаты для хобби
Бильярд
Настольный теннис
Кинозалы
Play Station и игровая комната
Торговая зона:
Рынок
Аренда автомобилей
Прачечная
Парикмахер
Врач
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.
О районе:
Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения.
Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики.
Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya. Демирташа граничит с районом Каргыджак и небольшим городком Газипаша.
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