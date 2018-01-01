  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Современный комплекс в центральной части района Махмутлар

Современный комплекс в центральной части района Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€299,000
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 215 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ALFIRDAUS RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
от
€250,000
Жилой комплекс Type B_81
Maslak Mahallesi, Турция
от
€220,616
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Чекмекёй, Турция
от
€238,000
Жилой комплекс Квартиры на этапе строительства в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€251,000
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и детскими площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€336,046
Вы просматриваете
Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€299,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
€630,450
Площадь 156–313 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча   РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал Оборудование -Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Резиденция Comport Rezidans,Kağıthane
Резиденция Comport Rezidans,Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от
€141,795
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  •Безопасность,  •Gym ,  •Привет парковка ,  •Художественная галерея,   •24/7 техническая служба  •Количество квартир: 45  •Общая площадь: 4800 м ²  •Общий этаж: 16
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
от
€121,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.   Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка! Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря! РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!! Дата начала строительства: МАЙ 2022 г. Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.   ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН: Масштабной инфраструктурой комплекса Пляжем с пологим входом Видом на Торосские горы и море Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка   К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР: ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2 ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2 ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2   ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Объекты под открытым небом: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Беседки Площадки для барбекю Амфитеатр Зоны для прогулок и пробежек Детская игровая площадка Фитнес-центр под открытым небом Кафетерий Теннисный корт Зона парковки автомобилей Крытая инфраструктура: Стойки регистрации Вестибюль Ресторан Караоке-бар, сигарный и кальянный бары Гостевые дома Бизнесс — зона: Конференц-залы Бизнес-номера Конференц-зал Лаундж зона Офис продаж Библиотека Спа-зона: Закрытый бассейн, Кафетерий Фитнес-центр Витаминный бар Массажные кабинеты Турецкие бани Русская баня!!! Паровая комната VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) Игровая зона: Кафетерия-Бар Комнаты для хобби Бильярд Настольный теннис Кинозалы Play Station и игровая комната Торговая зона: Рынок Аренда автомобилей Прачечная Парикмахер Врач   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.   Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.   О районе: Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения. Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики. Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.   Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.
Realting.com
Перейти