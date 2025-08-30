  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в Коньяалты недалеко от международных школ

Новый проект в Коньяалты недалеко от международных школ

Анталья, Турция
от
€177,778
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 167 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Анталья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Проект отличающийся невероятно удобным расположением
Авсаллар, Турция
от
€99,000
Жилой комплекс Квартира с современными удобствами в Алании
Авсаллар, Турция
от
€105,000
Жилой комплекс Royal Park
Махмутлар центр, Турция
от
€169,400
Жилой квартал Квартиры с Элегантным Дизайном в Оба, Аланья с Эксклюзивными Социальными Удобствами
Каракокали, Турция
от
€150,000
Жилой квартал 4-bedroom apartment in Alanya Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
от
€229,000
Вы просматриваете
Новый проект в Коньяалты недалеко от международных школ
Анталья, Турция
от
€177,778
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Проект с отличной локацией в популярном районе Оба
Жилой комплекс Проект с отличной локацией в популярном районе Оба
Алания, Турция
от
€240,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новый проект в отличной локации района Оба - Алания.В жилом комплексе представлены линейные квартиры 1+1 и пентхаусы 2+1. Площадь апартаментов от 57,2 до 120,8 м2. Расстояние до моря 350 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс RİO
Жилой комплекс RİO
Elvanli, Турция
от
€39,000
Площадь 39–54 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Realt Go
Застройщик: ILKEM YAPI
Новый комплекс в Томюке, Мерсин, Турция Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 этажей Окончание строительства: 30.08.2025 600 м до моря Квартиры 1+0(студия), площадь 39 м2 нетто Квартиры 1+1, площадь 54 м2 нетто Цена 1+0(Студия) от 39.000 евро Цена 1+1 от 55.000 евро Рассрочка без процентов на 12 месяцев, первый взнос 50% Цена от застройщика Общие характеристики: Система природного газа Используются термостойкие блоки BIMS Умная лифтовая система Полный генератор Характеристика квартир: Подвесной потолок Электрическая плита Кровать Телевизионный блок Гардероб Рабочий стол Кухонные шкафы Шкаф в прихожей Шкафы в ванной комнате Кухонная столешница Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника для ванной комнаты 1-го класса Душевая кабина 1-го класса 10-миллиметровый ламинат Балконные перила Инфраструктура комплекса: Подвесной потолок Электрическая плита Кровать Телевизионный блок Гардероб Рабочий стол Кухонные шкафы Шкаф в прихожей Шкафы в ванной комнате Кухонная столешница Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника для ванной комнаты 1-го класса Душевая кабина 1-го класса 10-миллиметровый ламинат Балконные перила Особенности комплекса: Открытая - закрытая автостоянки Станция зарядки электромобилей Шаттл Прачечная Ресторан A'La Carte Обслуживание квартир Лобби - Ресепшн Охрана Кафе Парикхмахерская Магазин Бассейн Аквапарк Детская игровая площадка Зона отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр) Фитнес Беседка Турецкая баня Барбекю Айтдат : 65 евро
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€460,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами в гараже. Резиденция располагает зеленой зоной, открытым бассейном 600 м2 и детским бассейном 55 м2, подземным гаражом, фитнес-залом, сауной, детской площадкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Антальи - 11 км Песчаный пляж - 900 метров Дюденские водопады - 7 км Ближайший торговый центр - 1,5 км Центр города - 16 км Международная школа - 200 метров
Realting.com
Перейти