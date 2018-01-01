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Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара

Yaylali, Турция
от
€120,000
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7
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1 и 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 141 квадратных метра. Расстояние до моря 750 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Yaylali, Турция
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Сдача в: 2023
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Площадь проекта 8600 квадратных метров. Расстояние до моря 2.5 км Аланья, район Верхняя Оба 4 Жилых корпуса: А, В, С, D Начало строительства: май 2022 года Этажность: 4 этажа Окончание строительства: июль 2023 года Общее количество квартир: 136 Корпус А: 36 квартир Корпус В: 36 квартир 23 квартиры: 1+1 13 квартир: 2+1 16 квартир: 1+1 17 квартир: 2+1 3 квартиры 3+1 0 этаж 1+1: 129.9, 134.9, 144 тыс. евро 2+1: 249.9 (дуплекс с лужайкой), 299.9 (дуплекс с лужайкой) тыс. евро 0 этаж 1+1: 136, 144 тыс. евро 2+1: 178, 188, 299 (дуплекс с лужайкой) тыс. евро 1 этаж 1+1: 135, 138, 147, 149.9 тыс. евро 1 этаж 1+1: 138, 147, 149  тыс. евро 2+1: 179, 192 тыс. евро 2 этаж 1+1: 137, 139.9, 149.9, 154 тыс. евро 2 этаж  1+1: 139,9, 154 тыс. евро 2+1: 182, 195 тыс. евро 3 этаж (дуплекс) 2+1: 207, 214.5, 222, 233 тыс. евро 3 этаж (дуплекс) 2+1: 214, 222, 233 тыс. евро 3+1: 255, 278 тыс. евро В корпусе А имеется 6 частных подземных гаражей. Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро В корпусе В имеется 5 частных подземных гаражей. Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро Корпус С: 36 квартир Корпус D: 28 квартир 27 квартир: 1+1 9 квартир: 2+1 15 квартир: 1+1 11 квартир: 2+1 2 квартиры 3+1 0 этаж 1+1: 129.9, 134.9, 144, 147 тыс. евро 0 этаж 1+1: 129.9, 144 тыс. евро 2+1: 222 тыс. евро 1 этаж 1+1: 135, 137, 138, 147, 149.9 тыс. евро 1 этаж 1+1: 135, 147 тыс. евро 2+1: 225 тыс. евро 2 этаж 1+1: 137, 139.9, 154 тыс. евро 2 этаж 1+1: 137, 149.9 тыс. евро 2+1: 229 тыс. евро 3 этаж (дуплекс) 2+1: 207, 214, 222, 233 тыс. евро 3 этаж (дуплекс) 2+1: 207, 222 тыс. евро 3+1: 334 тыс. евро В корпусе С имеется 6 частных подземных гаражей. Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро В корпусе D имеется 3 частных подземных гаража. Стоимость 1 частного гаража: 24.9 тыс. евро Инфраструктура Жилого комплекса В квартирах: Детская игровая комната Комната отдыха Фитнес зал Массажный кабинет Сауна Хамам Бизнес центр Телевизионный салон Кафетерий Теннисный корт Открытый бассейн Крытый бассейн Электрогенератор 20 частных подземных гаражей Открытая автостоянка Озеленённая территория Охранная система Стальная входная дверь Керамогранитная напольная плитка Межкомнатные двери американского типа Кухонный гарнитур Водонагреватель Сантехника   Самая низкая стоимость: 1+1: 129.9 тыс. евро, площадь 57 кв. м 2+1: 177 тыс. евро, площадь 84 кв. м 3+1 дуплекс: 255 тыс. евро, площадь 165 кв. м Самая высокая стоимость: 1+1: 154 тыс. евро, площадь 57 и 58 кв. м 2+1 дуплекс с лужайкой: 299.9 тыс. евро, площадь 96 кв. м 3+1 дуплекс: 334 тыс. евро, площадь 195 кв. м Эксклюзивный проект: 2+1 дуплекс с лужайкой: 249.9 тыс. евро, площадь 92, 93 и 96 кв. м
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