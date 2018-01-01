Масштабный проект премиум-класса в районе Тюрклер - Алания

Компания StayProperty представляет вам один из самых масштабных и уникальных проектов в Алании, район Тюрклер.Проект будет состоять из роскошного 5-ти звездочного отеля, инвестиционных апартаментов, таунхаусов и вилл.В жилом комплексе представлены апартаменты следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, площадью от 72 до 366 м2.Также в проекте предлагаются таунхаусы панировкой 2+1, общей площадью 118 м2.В резиденции также есть виллы планировкой 5+1, общей площадью от 349 до 361 м2. Расстояние до моря 300 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 122 квадратных метров. Расстояние до моря 890 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры и виллы в Кестеле.В жилом комплексе представлены апартаменты следующих планировок: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 275 квадратных метров. К покупке также предсатвлена вилла планировкой 4+1, общей площадью 375 м2. Расстояние до моря 4800 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро и рядом с автомагистралью Е-5, в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах от побережья.