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Новые апартаменты в отличной локации - Каргыджак

Аванос, Турция
от
€245,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в отличной локации - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€245,000
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Апартаменты класса люкс у самого моря в комплексе Yekta Queen в районе Махмутлар, Алания.Уникальный проект от одного из ведущих застройщиков с прекрасной панорамой на море, старинную крепость и Торосские горы. Махмутлар — спокойный тихий район Алании с ухоженными набережными и чистыми пляжами. В пешей доступности вы найдете все, что необходимо для повседневной жизни: продуктовые сетевые магазины, аптеки, пекарни, кафе и рестораны. Множество зеленых детских парков. Выходя из комплекса, пройдя по подземному переходу, вы сразу попадаете на благоустроенный пляж с лежаками, кафе и собственной пристанью. Yekta Queen — отличное место для вашего отдыха всей семьей, а так же будет идеальным местом для постоянного проживания. Встречая рассветы с видом на море на своем балконе, вы обеспечите себе положительные эмоции на весь день. Комплекс продуман до мелочей, начиная от красивой ночной подсветки комплекса и территории, заканчивая инфраструктурой. Есть подземная парковка на 6 машин, места покупаются отдельно. На территории и в квартирах есть свой беспроводной интернет, спутниковое телевидение три-колор. Строение 12 этажное на территории в 2685 м2, 48 апартаментов в блоке разных планировок.С 1,2,3 спальнями размером от 87 м2 до 265 м2. Апартаменты 1+1 с одной спальней, гостиной с кухней американского типа, ванной комнатой и двумя балконами. Апартаменты 2+1 с коридором, двумя спальнями (одна с панорамными окнами), гостиной и кухней американского типа, двумя ванными комнатами и двумя балконами. Пентхаусы 2+1 с коридором, двумя спальнями, двумя ванными комнатами на персом этаже и большой гостиной с кухней американского типа, туалетом и террасой. Пентхаусы 3+1 с коридором, тремя спальнями, тремя ванными комнатами и тремя балконами на первом этаже и большой гостиной с кухней американского типа, туалетом, сауной, джакузи и угловой террасой на втором этаже. Вы и ваши сможете наслаждаться своим комплексом круглый год.  Инфраструктура:открытый бассейн 224 м2детский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунахамам (турецкая баня)детская площадказона для мангаласмотритель комплексаэлектро генераторподземная парковкаохрана 7/24видеонаблюдение.  
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в живописном Авсалларе
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в живописном Авсалларе
Инжекум, Турция
от
€115,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 60 до 122 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густым, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет, и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€22,833
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года. Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами. Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой. Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство. Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.
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