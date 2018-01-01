Роскошный проект в районе Джикджилли

Boztepe, Турция

от €98,750

63 м² 2

Сдача в: 2023

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар. Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа Инфраструктура: - Плавательный бассейн; - Детская площадка; - Открытая парковка; - Камелия; - Сауна; - Фитнес; - Турецкая баня. Расположение: До аэропорта Газипаша - 65 км. До аэропорта Анталии - 85 км. До пляжа - 750 метров. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!