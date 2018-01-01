Роскошный проект в районе Джикджилли

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Джикджилли - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 94,1 до 186 м2. Расстояние до моря 1700 метров.Если говорить о Джикджилли, то можно с уверенностью отметить, что в этом районе оптимально сочетается много достоинств: недалеко от центра, хорошая инфраструктура и новая застройка. Поэтому можно сказать, что Джикджилли – это элитный район в центре Аланьи.Недвижимость в Джикджилли идеально подходит для постоянного проживания и отдыха. Квартиры здесь отличаются большими площадями, красивыми видами, удобными планировками.Инфраструктура района: торговые центры и супермаркеты, гипермаркеты техники и хозяйственных товаров. В соседнем районе находится главная больница. Много школ, лицеи и университет. Роскошный и зеленый район в самом сердце знаменитого курорта.
LOTUS GARDEN Этот проект будет завершен в апреле 2022 года Фасилитаторы этого проекта включают в себя: - Открытый бассейн -Внутренний джакузи -Турецкая баня -Сауна -Паровая комната -Массажная комната -Gym -Дети и № 39; детская площадка -Дети и № 39; игровая комната -Площадь для барбекю - Настольный теннис -Lobby Расстояние до моря 2,5 км + Приливы к морю Расстояние до центра Алании 5 км Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазором -Специально разработанные лакированные внутренние двери Душевая кабина из закаленного стекла -Хилтон санузел Включает три спальни с площадью 137 м ² и ценой 198000 евро Двухместные номера площадью 105 м ² и ценой 160000 евро Трехкомнатные дуплексные номера площадью 180 м ² и ценой 230000 евро магазины площадью 180 м ² и цена 320 000 евро ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30% первоначального взноса
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Резиденция Mavi Deniz - новый жилой комплекс, расположенный в провинции Анталья, районе Окурджалар.
Окурджалар – район Алании, уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Он считается одним из самых недорогих и тихих районов, и стал курортом относительно недавно. Однако с каждым годом популярность этой прибрежной территории растет среди туристов и покупателей недвижимости из-за рубежа
Инфраструктура:
- Плавательный бассейн;
- Детская площадка;
- Открытая парковка;
- Камелия;
- Сауна;
- Фитнес;
- Турецкая баня.
Расположение:
До аэропорта Газипаша - 65 км.
До аэропорта Анталии - 85 км.
До пляжа - 750 метров.
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