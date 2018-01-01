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Роскошный проект в районе Джикджилли

Аванос, Турция
от
€310,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Джикджилли - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 94,1 до 186 м2. Расстояние до моря 1700 метров.Если говорить о Джикджилли, то можно с уверенностью отметить, что в этом районе оптимально сочетается много достоинств: недалеко от центра, хорошая инфраструктура и новая застройка. Поэтому можно сказать, что Джикджилли – это элитный район в центре Аланьи.Недвижимость в Джикджилли идеально подходит для постоянного проживания и отдыха. Квартиры здесь отличаются большими площадями, красивыми видами, удобными планировками.Инфраструктура района: торговые центры и супермаркеты, гипермаркеты техники и хозяйственных товаров. В соседнем районе находится главная больница. Много школ, лицеи и университет. Роскошный и зеленый район в самом сердце знаменитого курорта.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Роскошный проект в районе Джикджилли
Аванос, Турция
от
€310,000
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