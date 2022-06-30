Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Оба, Алания

Махмутлар центр, Турция

от €165,000

63 м² 1

Сдача в: 2024

Новый роскошный комплекс на первой береговой линии в Махмутларе. Код: 2188 Комплекс строится на участке площадью 6.500 м², состоит из 2-х блоков, а также будет иметь собственный торговый центр. Панорамные окна квартир откроют прекрасный вид на море и Аланию. Комплекс будет иметь красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж. Наш проект расположен на первой береговой линии, что гарантирует Вам видовые характеристики и стабильный рост цен. Махмутлар также является быстро развивающимся инвестиционным регионом, в самом сердце Анталии Аланья – популярным центром отдыха и жизни. Расстояние до центра Аланьи составляет 15 км, до аэропорта Газипаша 28 км. Начало строительства - 30.06.2022. Окончание строительства - 30.06.2024 На продажу представлена квартиры планировкой начинаюшшая с площадью 1+1 апартаменты 63 м² от €165.000 до €240,00€ 2+1 апартаменты 102 м² от €260.000 до €335,000 Инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн, аквапарк с горками, детский бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса, бар у бассейна, детская открытая игровая площадка, закрытая детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, СПА-центр, барбекю, современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение, охрана 24/7, закрытый паркинг на 102 места. А также бронированные стальные двери, домофон с видеосистемой, моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю! Цены от 165.000 € до 335.000 €. Покупка жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады Вам помочь!