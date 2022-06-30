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Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Оба, Алания

Алания, Турция
от
€158,000
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6
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 235 квадратных метров. Расстояние до моря 2600 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Оба, Алания
Алания, Турция
от
€158,000
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Площадь 63 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Alanya Smart Invest
Новый роскошный комплекс на первой береговой линии в Махмутларе.   Код: 2188   Комплекс строится на участке площадью 6.500 м², состоит из 2-х блоков, а также будет иметь собственный торговый центр. Панорамные окна квартир откроют прекрасный вид на море и Аланию. Комплекс будет иметь красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж.   Наш проект расположен на первой береговой линии, что гарантирует Вам видовые характеристики и стабильный рост цен. Махмутлар также является быстро развивающимся инвестиционным регионом, в самом сердце Анталии Аланья – популярным центром отдыха и жизни. Расстояние до центра Аланьи составляет 15 км, до аэропорта Газипаша 28 км.   Начало строительства - 30.06.2022. Окончание строительства - 30.06.2024   На продажу представлена квартиры планировкой начинаюшшая с площадью 1+1 апартаменты 63 м² от €165.000 до €240,00€ 2+1 апартаменты 102 м²  от €260.000 до €335,000 Инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн, аквапарк с горками, детский бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса, бар у бассейна, детская открытая игровая площадка, закрытая детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, СПА-центр, барбекю, современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение, охрана 24/7, закрытый паркинг на 102 места. А также бронированные стальные двери, домофон с видеосистемой, моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!   Цены от 165.000 € до 335.000 €. Покупка жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады Вам помочь!
Жилой комплекс OXİUM
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2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oxium - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в одном из самых привлекательных районов Анталии - Алтынташ. Алтынташ - это район ликвидного жилья, уже завоевавший славу самого перспективного района Антальи. Вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Пляжи находятся в пределах 6 км, крупнейшие торговые центры Mall of Antalya, Deepo, Ikea, выставочные центры и международный аэропорт - в нескольких минутах езды. Oxium состоит из двух 5-этажных корпусов, расположенных на территории с садом и бассейном. Новый престижный комплекс включает 42 современных апартамента с одной и двумя спальнями тщательно спроектированных для первоклассной комфортной жизни. Проектом предусмотрен широкий выбор удобств и социальных зон: ландшафтный сад, пешеходные/велосипедные дорожки, открытый бассейн, детский бассейн, ресепшен, лифты, фитнес-центр, сауна, генератор, зоны для занятий спортом и паркинг. Особое внимание уделено безопасности жильцов - на территории резиденции будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
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Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
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