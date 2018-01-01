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Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания

Yaylali, Турция
от
€161,000
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4
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 1000 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новый инвестиционный проект в Махмутларе - Алания
Yaylali, Турция
от
€161,000
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Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 1 линии - район Махмутлар
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 1 линии - район Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€269,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1, 5+2. Площадь апартаментов от 63 до 291 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой квартал The Voyage Residence Avsallar
Жилой квартал The Voyage Residence Avsallar
Авсаллар, Турция
от
€140,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Жилой комплекс класса Люкс располагается в живописном пригороде Алании, Авсаллар. Семиэтажное здание занимает территорию в 2300 кв.м., всего в него входит 49 квартир разной планировки. В квартирах сделан ремонт, есть встроенная бытовая техника. система отопления и прекрасный вид на Средиземное море. ЖК, предлагает несколько вариантов апартаментов: Квартиры 1+1, площадью 54,5−55,5 кв. м; Квартиры 2+1, площадью 76.5 кв. м; Пентхаус 2+1 дуплекс, площадью 110 кв. м; Пентхаус 3+1 дуплекс, площадью 150 кв. м. ЖК находиться в непосредственной близости от соснового леса, что делает воздух здесь волшебным. В шаговой доступности есть все необходимое: магазины, бары, кафе, образовательные учреждения, больница, парки и многое другое. Известный пляж Инжекум, который награжден Голубым флагом за чистоту, располагается в 15 минутах ходьбы от комплекса. До туристического центра Алании можно добраться на общественном транспорте всего за 10 минут. На огромной территории комплекса есть все для комфортной жизни на берегу моря. Здесь есть цветущий сад, открытый бассейн, ресторан, тренажерный зал, сауна и баня, детская площадка и другие необходимые услуги. На нижним этаже будет организован ресепшн с консьержам который поможет вам с любыми вопросами от бытовых до личных просьб. Инфраструктура: Зеленые проулочки и сад Открытый бассейн Услуги консьержа Кафе-бар Закрытый бассейн Фитнес-центр Турецкая баня, сауна, парная Массажный кабинет Кинозал Бесплатный Wi-Fi Спутниковое телевидение Игровая комната Беседка и зона барбекю Резервный генератор Закрытая парковка Камеры видеонаблюдения Регулярный трансфер до пляжа
Жилой комплекс Новые квартиры в зелёной части Алании - район Авсаллар
Жилой комплекс Новые квартиры в зелёной части Алании - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€115,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 127,45 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
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