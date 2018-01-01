Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 72 до 199 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 51 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
ЖК "Санмар" – это идеальное место для жизни и отдыха в Мерсине!
Расположенный в экологически чистом районе города, комплекс состоит из четырех зданий с различной архитектурой и дизайном.
Комплекс предоставляет широкий спектр услуг и удобств, включая бассейны, фитнес-центр, сауну, парковку, детскую площадку и многое другое. На территории комплекса есть магазины, кафе и рестораны.
Санмар находится в непосредственной близости от пляжа и центра города Мерсин, что делает его идеальным местом для жизни как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря своей инфраструктуре, качеству жилья и удобствам, Санмар стал одним из самых популярных жилых комплексов в Мерсине.РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ
Общие характеристики:
Все материалы сертифицированы T.S.E, используется материал 1 класса;
Нагреватель и система природного газа;
Термостойкие бимы;
Умная система подъема;
Полный генератор;
Система видеодомофона;
Центральная система камер.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА:
1. Кухонные шкафы.
2. Гардероб
3. Шкафы для ванной
4. Гранитная кухонная скамья
5. Окна ПВХ
НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула.
В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности.
Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства.
Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.