Апартаменты в строящемся комплексе с уникальным расположением в Картале

Мерсин, Турция

от €74,500

70–104 м² 2

Сдача в: 2023

ЖК "Санмар" – это идеальное место для жизни и отдыха в Мерсине! Расположенный в экологически чистом районе города, комплекс состоит из четырех зданий с различной архитектурой и дизайном. Комплекс предоставляет широкий спектр услуг и удобств, включая бассейны, фитнес-центр, сауну, парковку, детскую площадку и многое другое. На территории комплекса есть магазины, кафе и рестораны. Санмар находится в непосредственной близости от пляжа и центра города Мерсин, что делает его идеальным местом для жизни как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря своей инфраструктуре, качеству жилья и удобствам, Санмар стал одним из самых популярных жилых комплексов в Мерсине.РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ Общие характеристики: Все материалы сертифицированы T.S.E, используется материал 1 класса; Нагреватель и система природного газа; Термостойкие бимы; Умная система подъема; Полный генератор; Система видеодомофона; Центральная система камер. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА: 1. Кухонные шкафы. 2. Гардероб 3. Шкафы для ванной 4. Гранитная кухонная скамья 5. Окна ПВХ НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!