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Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак

Аванос, Турция
от
€142,489
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16
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 470 квадратных метра. Расстояние до моря 2200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€142,489
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Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
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Сдача в: 2023
Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым воздухом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть больницы, поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от строящегося проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Жилой Комплекс строится на общей площади 1468 м² в окружении панорамных видов на природу. Для того, чтобы приятно провести время, в комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка. Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Алании и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim. Общее количество квартир 21, планировок 1+1 и 2+1. Завершение строительства запланировано на январь 2023 г. Первоначальный взнос 40 %, возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Турция
от
€117,082
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Продажа квартиры в Газипаше от застроики с беспроцентной рассрочкой Газипаша – город в 30 км на сток от Алании с населением 52000 шеловек. Газипаша имет соштвенную городскую инфраструктуру и сикарныэ песчано-галечные князи. Газипаша находиця на равнине между Средиземным и Торосскими горами. Центральны княги Газипаши народные между руинами античного села келена. Мединская сфера в Газипаше Хорошо Развица, Эсть Поликлиники, Городская Больница. Так, как есть, как правило, так и есть, как дела. Жижнь в Газипаше имет размеренный ритм и максимальное эдинение с преродой. В Газипаше есть государствоны и частны школы, детски садики, филиал университета Аллаадина Кейкада. Все права на народные и спутниковые порожки, прологены велоседны дорожки. Город Хорошо Развит Для Постоянного Проживания и Отдыха. И продолжение развивать дальше. Газипаша отлича отмеренным оружием и большими перспективами на реинке недвизимости. Здешы столярные красивые комплексы с хорошей имфраструктурой, район и горная служба. В Газипаше находиця межународный аэропорт, который приниматет туристов кроглый год. Одно из основных предчувствий аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси удоэ. Проект жилого комплекса на растояни 1000 м до берега морья и всесего в 3 км от аэропората гази. В нескольких минутах от дома народных ресторанных, супермаркетов, баров. На заказ на 58 квартиро, синфрастрюк и садон, по периметру компе. Как квартиру в Газипаше, вы будете с вшими удобствами в доме с имфраструктурой пятизвездочно. На територии будут доступны: Бассейн Детская мощадка в саду Детская ировая комната Фитнес зал Турецкая баня Сауна Комната развлечений Комната для сквоша Соляная комната Парная Зона отыха Кафе – Бар Мини-клуб Во все виды вартирах в состав города от застройчика. Стели охрашены воеводства Краской Светлы Тонов, на полу – Керамогранитная Плитка. В кухне и ванной комнате установлена строина мебель и сантехника. Квартиры имемут планировку 1 + 1 и 2 + 1 имют кухню-гостиную американского типа с виходом на балконе. Менеджеры компании Алания Инвестиции в дом для мебеля и технику для дома, проконтрулируют достановку. Вы можете заэхать в уже облавенную по вашему квартиру. Так, надо, надо, потом, счетчики на свет и воде, отговорка и сформировать. Что касается товаров, то они должны быть такими, как они, и другие, некоторые из них.  
Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Аланья, Турция
от
€245,000
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
NUMBER 2 RESIDENCE MMT TUNC - это новый 4 этажный комплекс, вмещающий в себя 36 стильных квартир, расположенный в центре Алании, всего в 100 метрах от моря! Площадь застройки составляет 1.127 м². Проект выполнен в стильном ландшафтном дизайне и окружен тропическим садом с плодовоносящими фруктовыми деревьями. Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в нашем комплексе! Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim. Отдых и проживание в Алании предполагает наслаждение солнцем, морем, размеренность и спокойствие. ИНФРАСТРУКТУРА: - Бассейн - Лифт - Садовник - Сауна - Охрана - Видеонаблюдение 24/7 - Тропический сад, - Ландшафтный дизайн - Тренажёрный зал - Генератор - Детская площадка - Парковка - Велопарковка Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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