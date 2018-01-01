Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 164 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро.
Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.
Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.
Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы.
На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Если вы в поисках готовой квартиры для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря, то это предложение стоит рассмотреть подробнее. На продажу выставлена квартира с ремонтом, мебелью, техникой. Но самое главное преимущество данной квартиры заключается в ее расположении.Квартира, планировки 2+1 и общей площадью 115 м² с 2 ванными комнатами и 2 балконами с видом на море, в 550 метрах от пляжа, район Демирташ. бассейн детский бассейн генератор автопарк Район Демирташ является относительно новым районом, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом.Тут нет шумных туристов, ночных клубов и кафе с громкой музыкой, а также крупных отелей.Зато здесь есть замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.
Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю.
Окончание строительства - январь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автобусная станция - 1 минута
Станция метро - 4 минуты
Больница - 5 минут
Торговый центр - 10 минут
Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
Аэропорт Стамбула - 25 минут