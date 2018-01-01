  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые апартаменты в престижном районе Умрание

Новые апартаменты в престижном районе Умрание

Мраморноморский регион, Турция
от
€368,067
;
26
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Умрание. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 100 до 327 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Удобно расположенные Квартиры в Оба Алании с роскошными удобствами
Каракокали, Турция
от
€209,000
Жилой комплекс Polat Tower Basın Ekspres
Стамбул, Турция
от
€308,612
Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе Чиплаклы
Аванос, Турция
от
€368,000
Жилой комплекс Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция
, Турция
от
€1,50 млн
Жилой комплекс Бутик-комплекс в районе Авсаллар на финальной стадии строительства
Инжекум, Турция
от
€112,400
Вы просматриваете
Новые апартаменты в престижном районе Умрание
Мраморноморский регион, Турция
от
€368,067
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс FINANCE ŞEHIR
Жилой комплекс FINANCE ŞEHIR
Стамбул, Турция
от
€289,261
Площадь 93–190 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! FINANCE ŞEHIR - это элитный жилой комплекс расположен в Азиатской части Стамбула. Жилой комплекс обладает большой зеленой территорией 280 000 кв.м. Спроектирован для комфортного проживания с многофункциональной инфраструктурой. Как небольшой город. Комплекс включает в себя квартиры современными планировками: 2+1 студия и две спальни 93 кв.м. 4+1 студия и четыре спальни 190 кв.м. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается вид на Босфор и зеленые территории современного комплекса. В данном жилом комплексе можно ощутить всю атмосферу комфорта и развлечений. Идеальный проект для постоянного проживания и инвестиций. Инфраструктура комплекса: - Кинотеатр под открытым небом; - Зеленая территория для прогулок; - Детская площадка; - Бассейн; - Пруд; - Фитнес зал; - Мечеть; - Школа; - Торговый центр; - Терраса; - Турецкая баня; - Офисы; - Рестораны; - Кафе; - Станция метро. Звоните или пишите, проведем полную консультацию по лучшим объектам Стамбула. Предоставим полное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Doesemealti, Турция
от
€151,032
Агентство: TRANIO
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2. В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры. У зданий сейсмоустойчивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Автобус и маршрутка в шаговой доступности Трамвай — 10 минут пешком Замок и лес Термессос — 15 мин Аэропорт — 25 мин Старая Анталия — 25 мин Ближайший пляж — 30 мин Торговые центры рядом ТЦ Тахтакале — 9 км ТЦ Flora Park — 10 км ТЦ 5M MİGROS — 20 км ТЦ Özdilekpark — 19,5 км ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин Учебные заведения Колледж Bahcelievler — 15 км Колледж Antalya Toplum — 8 км Колледж Yeryuzu — 8,5 км Научный университет Анталии — 2,8 км Университет Акдениз — 22,5 км Международный университет Анталии — 26 мин Больницы рядом Частная больница D. Термессос - 2,5 км Больница Дошемеалты Девлет - 1,6 км Стоматологическая клиника - 3,5 км
Жилой комплекс NEW LEVEL PREMIUM
Жилой комплекс NEW LEVEL PREMIUM
Инжекум, Турция
от
€100,000
Площадь 53–94 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! New Level Premium - новый жилой комплекс класса люкс с первоклассной собственной инфраструктурой, расположен в живописном курортном районе Авсаллар под Аланией, где песчаные пляжи сочетаются с обилием сосновых и эвкалиптовых лесов и развитой инфраструктурой. Проект занимает площадь 52 тыс. кв. м и находится всего в 900 м от знаменитого пляжа на побережье – Инджекум, который неоднократно награждался сертификатом «Голубой флаг» за чистоту и безопасность. Все квартиры сдаются полностью в готовом виде, "под ключ". В стоимость всех квартир входит высококачественная чистовая отделка, встроенная корпусная мебель в кухонных зонах, а также полностью укомплектованные санузлы. Инфраструктура: На территории комплекса будут: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини-гольф, световые и музыкальные фонтаны, аквапарк, амфитеатр, мини-клуб и многое другое. Расстояния: До центра Авсаллара - 3 км. До центра Алании - 25 км. До аэропорта Газипаша - 70 км. До аэропорта Анталии - 100 км. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Realting.com
Перейти