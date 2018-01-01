Новые апартаменты в престижном районе Умрание

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Умрание. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 100 до 327 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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- эксклюзивная недвижимость;
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- бесплатная консультация;
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FINANCE ŞEHIR - это элитный жилой комплекс расположен в Азиатской части Стамбула.
Жилой комплекс обладает большой зеленой территорией 280 000 кв.м. Спроектирован для комфортного проживания с многофункциональной инфраструктурой. Как небольшой город.
Комплекс включает в себя квартиры современными планировками: 2+1 студия и две спальни 93 кв.м. 4+1 студия и четыре спальни 190 кв.м. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается вид на Босфор и зеленые территории современного комплекса.
В данном жилом комплексе можно ощутить всю атмосферу комфорта и развлечений. Идеальный проект для постоянного проживания и инвестиций.
Инфраструктура комплекса:
- Кинотеатр под открытым небом;
- Зеленая территория для прогулок;
- Детская площадка;
- Бассейн;
- Пруд;
- Фитнес зал;
- Мечеть;
- Школа;
- Торговый центр;
- Терраса;
- Турецкая баня;
- Офисы;
- Рестораны;
- Кафе;
- Станция метро.
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Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2.
В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры.
У зданий сейсмоустойчивость согласно европейским стандартам.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Автобус и маршрутка в шаговой доступности
Трамвай — 10 минут пешком
Замок и лес Термессос — 15 мин
Аэропорт — 25 мин
Старая Анталия — 25 мин
Ближайший пляж — 30 мин
Торговые центры рядом
ТЦ Тахтакале — 9 км
ТЦ Flora Park — 10 км
ТЦ 5M MİGROS — 20 км
ТЦ Özdilekpark — 19,5 км
ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км
ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин
Учебные заведения
Колледж Bahcelievler — 15 км
Колледж Antalya Toplum — 8 км
Колледж Yeryuzu — 8,5 км
Научный университет Анталии — 2,8 км
Университет Акдениз — 22,5 км
Международный университет Анталии — 26 мин
Больницы рядом
Частная больница D. Термессос - 2,5 км
Больница Дошемеалты Девлет - 1,6 км
Стоматологическая клиника - 3,5 км
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
New Level Premium - новый жилой комплекс класса люкс с первоклассной собственной инфраструктурой, расположен в живописном курортном районе Авсаллар под Аланией, где песчаные пляжи сочетаются с обилием сосновых и эвкалиптовых лесов и развитой инфраструктурой.
Проект занимает площадь 52 тыс. кв. м и находится всего в 900 м от знаменитого пляжа на побережье – Инджекум, который неоднократно награждался сертификатом «Голубой флаг» за чистоту и безопасность.
Все квартиры сдаются полностью в готовом виде, "под ключ". В стоимость всех квартир входит высококачественная чистовая отделка, встроенная корпусная мебель в кухонных зонах, а также полностью укомплектованные санузлы.
Инфраструктура:
На территории комплекса будут: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини-гольф, световые и музыкальные фонтаны, аквапарк, амфитеатр, мини-клуб и многое другое.
Расстояния:
До центра Авсаллара - 3 км.
До центра Алании - 25 км.
До аэропорта Газипаша - 70 км.
До аэропорта Анталии - 100 км.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!