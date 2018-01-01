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Новый проект в шаговой доступности от моря - центр Алании

Алания, Турция
от
€225,000
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 86 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый проект в шаговой доступности от моря - центр Алании
Алания, Турция
от
€225,000
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