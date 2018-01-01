Новый проект в шаговой доступности от моря - центр Алании

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 86 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Новый строящийся Жилой Комплекс, удобно расположен рядом с пляжем, торговыми центрами, ресторанами и локальным центром (расстояние 100-700м). Проект находится в районе Каргыджак в г. Алания, расстояние до аэропорта Газипаша всего 25 км. Проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков, в каждом блоке будет по 56 квартир.
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, детский бассейн, водные горки, Детский бассейн, Мини Клуб, Озелененная территория, Сауна и Фитнес зал.
Особенности проекта: Лифт, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса/ консьерж, Круглосуточное видеонаблюдение 24/7, Домофон.
Проект находится близко к пристани для яхт и к золотистому песчаному пляжу, который располагает всеми удобствами: кафе-бистро, бар, пляжный волейбол и многочисленные водные виды спорта. Жители данного ЖК могут насладиться уникальными природными красотами Турции, позагорать на золотистом песке и поплавать в чистейшем море района Конаклы, отмеченным Голубым флагом. Этот залив и пляж относятся к уникальным прибрежным местам, посещаемым черепахами Каретта.
Резиденция располагает бассейном, зоной отдыха, детской площадкой, парковкой.
Окончание строительства - 2023 год.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Море - 1 км
Центр города - 5 км
Аэропорт Газипаша - 35 км
Аэропорт Антальи - 140 км
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.