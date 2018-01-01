Апартаменты в новом ЖК с отличным расположением в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 294 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс, где есть все для отдыха и жизни: море, солнце и великолепная инфраструктура. Комплекс состоит из 2 блоков, а также включает собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться вид на море и Аланью. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад и собственный подземный переход на пляж.
Особенности квартир
Другие удобства: аквапарк с горками, детский бассейн, бар у бассейна, детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, охрана 24/7.
Внутри СПА- центра: закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса.
Удобства и оснащение в доме
Также в квартирах есть: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Подвесные потолки с встроенным точечным освещением. Моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминевые рольставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен на первой береговой линии.
До аэропорта Газипаша - 27 км
До аэропорта Анталии - 140 км
Предлагается вилла со стеклянным фасадом, бассейном, балконом и просторной террасой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, всего в нескольких минутах от Хисароню с барами, ресторанами и торговыми центрами, в нескольких минутах ходьбы от аквапарка.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Санджактепе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 115 до 155 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!