Новые апартаменты на стадии строительства в центре Алании

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 127 квадратных метров. Расстояние до моря 580 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
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Prime Istanbul – находится в самом центре Стамбула с разнообразными достопримечательностями в пешей доступности.
Комплекс с изысканными стилем, современной инфраструктурой. Здесь вы можете почувствовать весь комфорт шикарной жизни. Предоставляет трансфер до аэропорта. Есть вся возможность воспользоваться услугами гостиничного комплекса.
Квартиры созданны современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 от 88 до 375 кв.м.
Инфраструктура:
- Подземный паркинг;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Бассейн;
- Спа;
- Терраса;
- Консьерж;
- Круглосуточная охрана.
Внешняя инфраструктура:
- Аэропорт;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Отеделения банка.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, тренажерным залом, детской площадкой, двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
Станция метро - 15 минут
ANEMONE GARDEN
Этот проект будет завершен в феврале 2023 года
Модерация этого проекта включает в себя:
- открытый бассейн
-Сауна
-Дайм
Детская игровая площадка
-Лобби
-Барбекю
Расстояние до моря 2,5 км
+ Трансфер к морю
Расстояние до центра Алании 5 км
Дизайн интерьера квартиры:
-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет
Включает единицы со спальней и площадью 47 м и sup2; и цена 80000 евро
Дуплекс с двумя спальнями и площадью 119 м ² и цена 127 000 евро
Мезонет с тремя спальнями и площадью 162 м ² и цена 180000 евро
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит