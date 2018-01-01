Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара

Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 49 до 203 м2.Расстояние до моря 500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. Квартиры имеют планировки: 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 237 до 557 м2.Квартиры располагаются в Азиатской части Стамбула.Стамбул, не будучи столицей Турции, является самым крупным ее городом. При этом не стоит забывать, что Стамбул — это финансовый и торговый центр. Располагается город на берегах Мраморного и Черного морей. Стамбул, с одной стороны, исторический город, с другой – стремительно развивающийся регион – город перспектив. Поэтому покупка квартиры в Стамбуле – это отличное решение.В Стамбуле широко представлена вторичная недвижимость как в Европейской, так и в Азиатской части города. Наши менеджеры оперативно подберут подходящие варианты, исходя из ваших пожеланий и бюджета.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Ilkem Silver - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Мезитли, в 1 км от берега моря.
Мезитли является изюминкой Мерсина. Расположение данного района уникально, так как находится очень близко к чистым пляжам и в то же время недалеко от центра города. Среди местного населения район Мезитли известен как семейный, тихий и спокойный район. Именно в Мезитли расположено большинство частных школ, что является огромным преимуществом.
Инфраструктура:
- Спортзал;
- Сауна;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Открытый бассейн;
- Детская игровая площадка.
Расстояния:
- Море и пляж: 1 км.
- Аэропорт: 40 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 15 км.
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район КючюкчекмеджеВ продаже имеются апартаменты планировкой 3+1, площадь апартаментов 125 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!