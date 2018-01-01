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Новый проект по концепции Home ofdice в районе Сарыер

Аванос, Турция
от
€301,250
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры по концепции Home Office в Стамбуле – район Сарыер. В проекте представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 71 до 263 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый проект по концепции Home ofdice в районе Сарыер
Аванос, Турция
от
€301,250
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Площадь 64–212 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
  На европейской стороне Стамбула, особенно новый, расположен в регионе Бейликдюзю, откуда открывается вид на Мраморное море и городской интерфейс. взять. • Ататюрк Хавалиманана 17 дакика. • İstanbul'un yeni havalimanına 43 dakika. • Marmara Park Alışveriş Merkezi'ne 5 dakikalık yürüme mesafesin de. • E5 an yoluna 1 Дакика. • metrobüs istasyonuna 1 dakika.
Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
Алания, Турция
от
€266,850
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 210 м2. Расстояние до моря 780 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в новом комплексе - Северный Кипр, Фамагуста
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в новом комплексе - Северный Кипр, Фамагуста
Аванос, Турция
от
€241,658
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены пентхаусы 1+1 площадью от 105 до 118 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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