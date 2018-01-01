Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания

Махмутлар центр, Турция

от €129,000

Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города. Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха и постоянного проживания. В Махмутларе есть потрясающие галечно-песчаные пляжи, множество ресторанов с многонациональной кухней и пабы. Эта прекрасная квартира в Алании для продажи находится всего в 150 метрах от пляжа Махмутлара и в нескольких минутах ходьбы от центра района. Этот новый комплекс имеет такие удобства как бассейн, сауна и детский бассейн. Квартиры с очень высококачественной отделкой, полностью оборудованные кухни с гранитной столешницей, красивым конструированным потолком в спальне и мебелью для ванной комнаты. В каждой квартире есть видеодомофон, окна с двойным остеклением. Эта красивая квартира будет продаваться с мебелью и кухонной техникой. Вы не тратите время на покупку мебели. Качественная электрикаХорошее расположениеПолностью меблированаВысококачественный комплекс