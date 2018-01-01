Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 136 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города. Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха и постоянного проживания. В Махмутларе есть потрясающие галечно-песчаные пляжи, множество ресторанов с многонациональной кухней и пабы. Эта прекрасная квартира в Алании для продажи находится всего в 150 метрах от пляжа Махмутлара и в нескольких минутах ходьбы от центра района. Этот новый комплекс имеет такие удобства как бассейн, сауна и детский бассейн. Квартиры с очень высококачественной отделкой, полностью оборудованные кухни с гранитной столешницей, красивым конструированным потолком в спальне и мебелью для ванной комнаты. В каждой квартире есть видеодомофон, окна с двойным остеклением. Эта красивая квартира будет продаваться с мебелью и кухонной техникой. Вы не тратите время на покупку мебели. Качественная электрикаХорошее расположениеПолностью меблированаВысококачественный комплекс
Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе Аланьи в городе Газипаша, недалеко от пляжа и центра города, у подножия Таврских гор. Гармони Парк Газипаша - это концепция современного, комфортного, высокофункционального жилья премиум-сегмента. В пешей доступности школы, больница, магазины, кафе, недельный рынок, рыбный рынок, Газипаша Марина и шикарный пляж.
Комплекс находится в 2 км от моря и Газипаша Марина, в 0,5 км от центра города Газипаша и больницы, в 4 км от международного аэропорта.
Проект включает в себя четыре монолитных дома с большим открытым бассейном. Комплекс расположен на территории площадью 4114 м2. В наличии квартиры в домах А1 и А 2. Планировка квартир начинается от двухкомнатных апартаментов 1+1 общей площадью от 48м2, трехкомнатных апартаментов 2+1 площадью от 64м2 и четырехкомнатных апартаментов 3+1 общей площадью от 125 м2.
Комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2023 года.